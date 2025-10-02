„Ukrainiečiai mėgsta staigmenas“: įvardijo, kokį siurprizą rusams Kryme gali ruošti Ukraina

Jis pažymi, kad jau šio mėnesio pabaigoje oras atvės, pasidarys drėgna, prasidės purvynai. Vis dėlto M. Clarke‘as mano, kad ukrainiečiai gali pademonstruoti netikėtumų.
Norvegija Lenkijoje atidarė mokymų stovyklą Ukrainos kariams
Trečiadienį Lenkijos pietryčiuose oficialiai atidaryta Norvegijos vadovaujama mokymų stovykla Ukrainos kariams, pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“
Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas, jo kolega iš Norvegijos Tore O. Sandvikas, Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras ir aukšti pareigūnai iš Lietuvos, Latvijos, Švedijos, Islandijos bei Ukrainos.
Šią iniciatyvą, įgyvendinamą Naujosios Dembos-Lipos sausumos pajėgų mokymo centre netoli Lenkijos pietryčių sienos su Ukraina, Lenkijos gynybos ministras pagyrė kaip „galimybę mokyti Ukrainos kariuomenės personalą dideliu mastu ir geroje vietoje... netoli Ukrainos“.
„Šalia mūsų yra dronų paleidimo takas“, – sakė gynybos ministras, pridurdamas, kad Lenkijai ir jos sąjungininkėms bus naudinga pasimokyti iš Ukrainos karinės patirties.
„Tai vieta, kur galima studijuoti patirtį iš tebevykstančio karo Ukrainoje, įgyvendinti geriausius kariuomenės kovos su dronais sprendimus ir Ukrainos kariuomenės turimas dronų galimybes“, – sakė jis.
„Camp Jomsborg“ pavadintas centras, kuriame vyks mokymai, anksčiau veikė kaip Norvegijos mokymų patalpos Ukrainos kariniams instruktoriams. Nuo vasaros rekonstruotas centras vienu metu galės priimti iki 1,2 tūkst. karių.
„Camp Jomsborg“ yra viena didžiausių Norvegijos tokio tipo užsienio misijų, pažymi „TVP World“.
Macronas perspėja europiečius: Rusija yra didžiausia grėsmė
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas dar kartą įspėjo dėl didėjančios Rusijos grėsmės Europai.
„Be terorizmo Rusija yra didžiausia struktūrinė grėsmė europiečiams“, – sakė jis vokiečių laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.
Maskva, anot E. Macrono, kelia grėsmę kolektyviniam saugumui – kišdamasi į rinkimų kampanijas, rengdama kibernetines atakas, žudydama opozicionierius ir kaip spaudimo priemonę naudodama migrantų srautus. Rusija, be to, testuoja Europos valstybių oro gynybą bei pakeitė savo branduolinę doktriną.
Taip pat nepakankamai įvertinama, kaip Rusija, skleisdama melą, daro įtaką viešajai nuomonei.
„Mūsų atviros visuomenės yra pažeidžiamos informacinių karų. Esame naivūs, jei nesuprantame, kad slapta rusų armija plečiasi mūsų demokratijose. Ją sudaro maži, beveidžiai kariai, kurie vadinami skaitmeniniais botais“, – įspėjo E. Macronas, pridurdamas, kad jie manipuliuoja demokratija Prancūzijoje, Vokietijoje ir Europoje.
E. Macronas pripažino: „Ilgą laiką mes nuvertinome Rusiją“. Nors šalis ekonomiškai daug silpnesnė už Europą, mažėja jos gyventojų skaičius, o pramonė nėra inovatyvi, tačiau „ji gamina daug daugiau ginklų, ir tai dar daro greičiau“.
„Mes neįvertinome grėsmės. Per naktį nepereinama nuo taikos prie karo. Mes nuolat esame konfrontacijos būsenoje“, – kalbėjo E. Macronas.
Paklaustas, ar pasisako už Rusijos naikintuvų numušimą, jei jie įsibrauna į Europos oro erdvę, Prancūzijos vadovas teigė: „Vadovaudamasis strateginio neapibrėžtumo doktrina, galiu pasakyti, kad nieko neatmetu“.
Prancūzijoje sulaikyti du įtartino laivo keleiviai: gali būti susiję su dronų veikla Danijoje
Po to, kai Danijoje ne kartą buvo pastebėti dronai, Prancūzijos karinės pajėgos perėmė įtartiną laivą ir sulaikė du žmones, pranešė žiniasklaida.
Sulaikyti laivo kapitonas ir pirmasis kapitono padėjėjas, trečiadienį pranešė transliuotojas „France Info“, remdamasis vietos prokuratūra.
Įgula nepateikė laivo registracijos šalies įrodymų ir atsisakė vykdyti nurodymus, agentūrai dpa pranešė prokuratūra. Danijos televizijos kanalo TV 2 transliuotame vaizdo įraše matyti laive esantys kariai.
Naujausia informacija dėl Černobylio elektrinės
Elektros tiekimas į visus dėl apšaudymo elektros energijos netekusius Černobylio elektrinės objektus visiškai atkurtas, skelbia UNIAN, remdamiesi Ukrainos Energetikos ministerija.
Ministerija pranešė, kad radiacijos lygis objekte neviršija kontrolinių lygių ir grėsmės gyventojams nėra.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 980 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 2 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 112 tūkst. 460 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 980 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 224 (+1) priešo tankus, 23 tūkst. 296 (+2) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 336 (+12) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 507 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 224 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 65 tūkst. 823 (+271) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 790 (+0) kruizinių raketų, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 63 tūkst. 303 (+29) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 979 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Jungtinės Valstijos suteiks Ukrainai žvalgybos informaciją, reikalingą tolimiems raketų smūgiams prieš Rusiją, skelbia „The Telegraph“.
Teigiama, kad JAV pareigūnai leis Kyjivui smogti energetikos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje ir svarsto, ar siųsti Ukrainai ginklus, kurie leistų pasiekti daugiau Rusijos taikinių.
„The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV taip pat prašo NATO sąjungininkų suteikti panašią paramą.
Rusų smūgiai paveikė Černobylio elektrinę, Zelenskis perspėja: tai yra pasaulinė grėsmė
Kyjivui pranešus, kad dėl rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas Černobylio atominei elektrinei, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija kelia grėsmę pasauliniam saugumui.
„Kiekviena diena, kai Rusija tęsia karą, atsisako įgyvendinti visišką ir patikimą ugnies nutraukimą, ir toliau smogia visiems mūsų energijos infrastruktūros objektams, įskaitant tuos, kurie yra itin svarbūs mūsų atominių elektrinių ir kitų branduolinių objektų saugumui, yra pasaulinė grėsmė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sakė V. Zelenskis.
Ukrainos energetikos ministerija anksčiau pranešė, kad dėl rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas į apsauginį gaubtą, apsaugantį dalį Černobylio AE.
„Naujasis apsauginis gaubtas – itin svarbus objektas, izoliuojantis sprogusį 4-ąjį Černobylio atominės elektrinės reaktoriaus bloką ir neleidžiantis radioaktyvioms medžiagoms pasklisti į aplinką, liko be elektros“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė ministerija.
Incidentas įvyko aštuonios dienos po to, kai nutrūko elektros tiekimas rusų okupuotai Zaporižios atominei elektrinei Ukrainos pietuose. Elektrą Zaporižios AE, būtiną aušinimo ir saugos sistemoms, vis dar tiekia atsarginiai generatoriai ir Ukraina susidariusią padėtį vadina kritine, nors Rusija teigia, kad ji kontroliuojama.
1986-aisiais per nesėkmingą saugumo testą sprogo vienas iš Černobylio AE reaktorių – įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė avarija, dėl kurios radiacijos debesys pasklido po didžiąją Europos dalį, o dešimtys tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis.
Tuometinės sovietų valdžios institucijos iš pradžių bandė nuslėpti, o vėliau sumenkinti katastrofos mastą.
Galiausiai virš reaktoriaus buvo pastatytas didžiulis betono ir plieno gaubtas, vadinamas sarkofagu, kuris sulaiko radiaciją.
„Ukrainiečiai mėgsta staigmenas“: įvardijo, kokį siurprizą rusams Kryme gali ruošti Ukraina
Jungtinės Karalystės profesorius Michaelis Clarke‘as įvardijo, ko galima tikėtis kare Ukrainoje artėjančią žiemą, rašo „Sky news“.
Jis pažymi, kad jau šio mėnesio pabaigoje oras atvės, pasidarys drėgna, prasidės purvynai. Vis dėlto M. Clarke‘as mano, kad ukrainiečiai gali pademonstruoti netikėtumų.
„Ukrainiečiai mėgsta pateikti staigmenas“, – sako jis.
„Jie žino, kad tai daro įtaką ne tik rusams fronto linijoje, bet ir Vakarų požiūriui į Ukrainos padėtį“, – priduria profesorius.
Jis pastebi, kad ukrainiečiai neseniai atakavo keletą radarų stočių ir oro gynybos objektų, dalis jų buvo Kryme. M. Clarke‘as mano, kad taip gali būti siekiama sukurti spragą rusų oro gynyboje ir tada ta spraga pasinaudoti siekiant kažko daugiau.
Tai galėtų būti „kažkoks didelis puolimas Kryme“, pavyzdžiui, oro puolimas ar desantinis puolimas, siekiant kur nors sutrikdyti rusus, sako profesorius.
Atsižvelgiant į tai, ką ukrainiečiai dabar turi giluminių smūgių srityje, netgi smūgis Kerčės tiltui, jungiančiam Krymą su Rusija, nebūtų neįsivaizduojamas, priduria jis.