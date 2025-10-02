Kalendorius
Volodymyras Zelenskis: Rusija gali pažeisti oro erdvę „bet kur“ Europoje

2025-10-02 12:31 / šaltinis: BNS
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis į aukščiausiojo lygio susitikimą susirinkusius Europos lyderius ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija gali pažeisti oro erdvę bet kurioje žemyno vietoje, ir pasiūlė savo šalies karo metu įgytą patirtį, kad padėtų kovoti su šia grėsme.

„Jei rusai išdrįsta paleisti dronus prieš Lenkiją arba pažeisti Šiaurės Europos šalių oro erdvę, tai reiškia, kad tai gali nutikti bet kur“, – sakė V. Zelenskis valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Kopenhagoje.

„Vakarų Europoje, pietuose, mums reikia greito bei veiksmingo atsako ir gynybos pajėgų, kurios žinotų, kaip elgtis su dronais“, – pridūrė jis.

Danija, kuri rotacijos tvarka šį pusmetį pirmininkauja Europos Sąjungai (ES), pastaruoju metu buvo sunerimusi, nes rugsėjo pabaigoje dėl neatpažintų dronų teko trumpam uždaryti kelis oro uostus, be to, dronai skraidė netoli karinių objektų.

Dėl to, ką ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pavadino hibridine ataka, įtariama Rusija, tačiau kol kas joks kaltininkas nebuvo galutinai įvardytas.

Incidentai su dronais privertė atkreipti dėmesį į Europos gynybos spragas po Maskvos įvykdytų oro erdvės pažeidimų Lenkijoje ir Estijoje.

