Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Siekdamas sustiprinti paramą Ukrainai Volodymyras Zelenskis jungiasi prie ES lyderių Kopenhagoje

2025-10-02 10:05 / šaltinis: BNS
2025-10-02 10:05

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį Kopenhagoje susitiks su kitais Europos lyderiais Senajam žemynui siekiant sustiprinti Kyjivą kovoje su Rusija, kai dėl JAV paramos kilo abejonių.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį Kopenhagoje susitiks su kitais Europos lyderiais Senajam žemynui siekiant sustiprinti Kyjivą kovoje su Rusija, kai dėl JAV paramos kilo abejonių.

REKLAMA
0

Valstybių ir vyriausybių vadovai iš beveik 50 šalių susirinks konferencijų centre itin griežto saugumo sąlygomis, pastarosiomis dienomis Daniją sukrėtus paslaptingiems dronų įsiveržimams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuo atėjimo į valdžią ėmė varžyti Vašingtono paramą Kyjivui, tad V. Zelenskis atvyksta į Kopenhagą tikėdamasis sulaukti paramos iš kitų sąjungininkų.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Europos vadovai noriai bendradarbiauja su Ukraina, siekdami perimti Kyjivo karo meto patirtį ir sustiprinti savo pačių gynybą įrengdami „dronų sieną“, kaip atsaką grėsmėms iš Maskvos.

REKLAMA

„Grasina ir testuoja“

Dronų incidentai Danijoje, įsiveržimai į oro erdvę Estijoje ir Lenkijoje sukėlė baimių, jog Rusijos invazija Ukrainoje gali išplisti ir į Europos Sąjungos (ES) valstybių teritoriją.

„Jie mums grasina ir mus testuoja, jie nesustos“, – perspėjo Danijos premjerė Mette Frederiksen po pirmosios derybų su ES vadovais dienos.

Vienas pagrindinių trečiadienio darbotvarkės klausimų buvo siūlymas panaudoti įšaldytą Rusijos turtą finansuoti naujai 140 mlrd. eurų paskolai Kyjivui.

REKLAMA
REKLAMA

Tokio projekto rėmėjai teigia, kad jis reikalingas siekiant užglaistyti Ukrainos biudžeto trūkumus, o kainą už tai sumokėti turėtų ne Europos mokesčių mokėtojai, o Rusija.

„Būtų sąžininga, kad Rusija sumoka už savo smurtą ir naikinimą“, – teigė M. Frederiksen.

„Mūsų parama Ukrainai yra tiesioginė investicija mūsų pačių saugumui, tad mes turime suteikti ilgalaikį finansavimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Belgija, kuri valdo didžiąją dalį įšaldyto turto, vis dar turi abejonių dėl šio plano.

ES vadovė Ursula von der Leyen tvirtino, jog savaime suprantama, kad rizika neturėtų tekti vienai Belgijai ir kad ES sustiprins derybas dėl šio pasiūlymo.

Orbano veto

Keliaudamas į susirinkimą V. Zelenskis ragino ES tesėti pažadus ir leisti Ukrainai prisijungti prie bloko. Kyijvo siekius šiuo metu blokuoja Vengrijos lyderis Viktoras Orbanas.

REKLAMA

Pareigūnai Briuselyje ir Kyjive tvirtina, kad Ukraina įgyvendino nemažai reikiamų įstatyminių pakeitimų, kad derybos galėtų eiti į priekį, tačiau Budapeštas atsisako pakeisti nuomonę.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa telkia paramą naujam planui, kuris neleistų valstybėms vetuoti kiekvieno naujo derybų etapo.

Tačiau V. Orbanas, regis, kategoriškai atmetė šį projektą – paklaustas, ar Ukraina turi galimybių greitu metu prisijungti prie bloko, jis šaltai atsakė: „Ne.“

REKLAMA

„Tai visų pirma reikštų, kad karas ateitų į Europos Sąjungą. Antra, pinigai iš Europos Sąjungos eitų Ukrainai“, – trečiadienį Kopenhagoje sakė V. Orbanas.

Vengrijos lyderis taip pat išsiskiria savo nenoru nutraukti naftos ir dujų pirkimo iš Rusijos.

D. Trumpas yra pareikalavęs, kad NATO sąjungininkės nustotų iš Maskvos pirkti naftą, kad JAV imtųsi sankcijų, skirtų spausti Kremlių nutraukti karą Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vengrija, kartu su kaimynine Slovakija, yra vienos iš vos kelių ES valstybių, vis dar importuojančių naftą iš Rusijos vamzdynais.

V. Orbanas, vienas stipriausių D. Trumpo rėmėjų ES, tvirtino, kad Vengrija negali nustoti pirkti naftos iš Rusijos, tačiau vargu, ar šis argumentas įtikina.

„Tie, kurie renkasi ryšius su Rusija, o ne su Amerika, eina prieš Europą ir prieš JAV“, – ES lyderiams vaizdo ryšiu trečiadienį teigė V. Zelenskis.

„Mes išties viliamės, kad žmonės Vengrijoje išklausys šių mūsų bendrų signalų“, – pridūrė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Krymo tiltas BNS Foto
Karas Ukrainoje. „Ukrainiečiai mėgsta staigmenas“: įvardijo, kokį siurprizą rusams Kryme gali ruošti Ukraina (110)
Neatpažinti dronai Danijoje: Rusija kratosi atsakomybės (nuotr. SCANPIX)
Po dronų incidentų Danijoje ES vadovai planuoja stiprinti gynybą
Jensas Stoltenbergas
Buvusio NATO vadovo memuaruose – Donaldo Trumpo ego ir „suomiškas sprendimas“ Ukrainai
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis? (111)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų