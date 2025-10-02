Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Grigeo Group“ įsigijo Vokietijos bendrovę „Huchtemeier Papier“

2025-10-02 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:58

Viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse „Grigeo Group“ pranešė, kad jos antrinė įmonė „Grigeo Hygiene“ įsigijo 100 proc. Vokietijos bendrovės „Huchtemeier Papier GmbH“ akcijų.

„Grigeo“ būstinė. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse „Grigeo Group" pranešė, kad jos antrinė įmonė „Grigeo Hygiene" įsigijo 100 proc. Vokietijos bendrovės „Huchtemeier Papier GmbH" akcijų.

0

„Grigeo Group“ vadovas Tomas Jozonis teigia, kad šis sandoris sustiprins įmonių grupės plėtrą Vakarų Europoje.

„Kartu su stipriu įmonės vardu šio sandorio dėka įgauname ir daugiau nei šimtmetį kauptą patirtį bei partnerystes. Higieninio popieriaus segmentui šis žingsnis leis išplėsti logistikos grandinę ir užtikrinti ilgalaikę partnerystę su vietos klientais“, – pranešime cituojamas T. Jozonis.

Pasak jo, įsigyta Vokietijos bendrovė ir toliau veiks savarankiškai, išlaikydama savo vardą bei vadovybę.

„O mūsų, kaip naujojo partnerio, tikslas – užtikrinti verslo tęstinumą, tiekimo grandinės stabilumą ir suteikti pagrindą tolimesniam tvariam įmonės augimui“, – „Grigeo Group“ vadovas.

Skelbiama, kad sandoris buvo finansuotas įmonės „Grigeo Hygiene“ lėšomis, tačiau jo suma nėra atskleidžiama.

Įmonė „Huchtemeier Papier“, įsikūrusi Dortmundo mieste, tiekia higieninį popierių, servetėles bei popieriaus žaliavas didmenininkams, specializuotiems mažmenininkams bei pramonės klientams, jos produkcija plačiai naudojama valymo paslaugų, viešbučių, maitinimo ir medicinos sektoriuose. 

Bendrovės pardavimų apimtys praėjusiais metais siekė 92 mln. eurų, o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) – 2,6 mln. eurų. Šiuo metu „Huchtemeier Papier“ komandą sudaro 47 darbuotojai, o pardavimų biurai veikia Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje.

Medienos plaušo plokščių, kartono ir higieninio popieriaus gamybos įmonių grupę „Grigeo Group“ sudaro „Grigeo Hygiene“, „Grigeo Paper Packaging“, „Grigeo Tissue“, „Grigeo Klaipėda“, „Grigeo Packaging", „Grigeo Baltwood“, „Grigeo Recycling“, „Grigeo Recycling“ (Latvija), „Mena Pak“ (Ukraina) ir „Grigeo Tissue“ (Lenkija). 

Įmonių grupėje dirba daugiau nei 1 tūkst. darbuotojų. 2024 m. „Grigeo Group“ įmonių grupės metinė apyvarta siekė 213 mln. eurų, EBITDA – 34,8 mln. eurų, o grynasis pelnas – 20,9 mln. eurų.  

