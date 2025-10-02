Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijoje sulaikyti du įtartino laivo keleiviai: gali būti susiję su dronų veikla Danijoje

2025-10-02 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:58

Po to, kai Danijoje ne kartą buvo pastebėti dronai, Prancūzijos karinės pajėgos perėmė įtartiną laivą ir sulaikė du žmones, pranešė žiniasklaida.

Prancūzijoje sulaikyti du įtartino laivo keleiviai: gali būti susiję su dronų veikla Danijoje (nuotr. socialinių tinklų)

Po to, kai Danijoje ne kartą buvo pastebėti dronai, Prancūzijos karinės pajėgos perėmė įtartiną laivą ir sulaikė du žmones, pranešė žiniasklaida.

1

Sulaikyti laivo kapitonas ir pirmasis kapitono padėjėjas, trečiadienį pranešė transliuotojas „France Info“, remdamasis vietos prokuratūra.

Įgula nepateikė laivo registracijos šalies įrodymų ir atsisakė vykdyti nurodymus, agentūrai dpa pranešė prokuratūra. Danijos televizijos kanalo TV 2 transliuotame vaizdo įraše matyti laive esantys kariai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manoma, kad laivas „Boracay“, plaukiojantis su Benino vėliava, priklauso vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui ir praėjusią savaitę plaukė per Danijos vandenis tuo metu, kai Kopenhagos oro uoste, o po dviejų dienų – ir vakarų Danijoje dronai sukėlė daug sutrikimų.

Trečiadienį tanklaivis, dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, buvo prie vakarinės Prancūzijos pakrantės. Rusijos šešėliniu laivynu vadinami tanklaiviai ir kiti krovininiai laivai, naudojami naftai ir kitoms prekėms gabenti išvengiant sankcijų.

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį vakare per neformalų ES aukščiausiojo lygio susitikimą Kopenhagoje sakė, kad negali komentuoti konkrečių tyrimų. Ji pridūrė, kad problemos, susijusios su Rusijos šešėliniu laivynu, ypač Baltijos jūroje, tęsiasi jau kurį laiką.

Danijoje ne kartą pastebėtų dronų šaltinis lieka neaiškus. Danijos tyrėjai įtaria „pajėgų veikėją“ – kažką, kas turi ir įgūdžių, ir galimų ketinimų sukelti neramumus NATO šalyje. Įtariama Rusija, nors Kremlius šiuos kaltinimus atmetė kaip „nepagrįstus“.

Taip pat spėjama, kad dronai galėjo būti valdomi iš laivo, galbūt priklausančio Rusijos šešėliniam laivynui.

Prancūzijos vėliava BNS Foto
Prancūzija tiria naftos tanklaivį, susijusį su įtartinais dronais Danijoje

