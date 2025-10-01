Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos ginkluotosios pajėgos įlipo į Rusijos tanklaivį prie Prancūzijos krantų

2025-10-01 19:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 19:51

Trečiadienį Prancūzijos kariškiai buvo tanklaivyje, kaip įtariama, priklausančiame Rusijos vadinamajam šešėliniam laivynui. Jis buvo pastebėtas prie Prancūzijos krantų ir įtariamas susijęs su praėjusio mėnesio dronų skrydžiais virš Danijos.

Prancūzijos kariai (nuotr. SCANPIX)

0

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad Prancūzijos kariškiai buvo šio tanklaivio denyje.

Šaltinis iš vykdomosios valdžios, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, AFP sakė, kad Prancūzijos karinio jūrų laivyno kariai įlipo į tanklaivį „Boracay“, plaukiojantį su Benino vėliava ir Europos Sąjungos įtrauktą į juodąjį sąrašą, nes priklauso sankcijas pažeidžiančiam Rusijos „šešėliniam laivynui“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau prezidentas Emannuelis Macronas pareiškė, kad Prancūzija tiria su Rusija siejamą naftos tanklaivį, prišvartuotą prie Prancūzijos krantų, dėl įtariamų „sunkių pažeidimų“.

Interneto svetainėje „The Maritime Executive“ teigiama, kad tanklaivis sulaikytas dėl įtarimų, jog iš jo buvo paleisti dronai, rugsėjo mėnesį sutrikdę oro eismą Danijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

