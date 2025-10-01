Prancūzijos ginkluotosios pajėgos įlipo į Rusijos tanklaivį prie Prancūzijos krantų

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad Prancūzijos kariškiai buvo šio tanklaivio denyje.
Šaltinis iš vykdomosios valdžios, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, AFP sakė, kad Prancūzijos karinio jūrų laivyno kariai įlipo į tanklaivį „Boracay“, plaukiojantį su Benino vėliava ir Europos Sąjungos įtrauktą į juodąjį sąrašą, nes priklauso sankcijas pažeidžiančiam Rusijos „šešėliniam laivynui“.
Anksčiau prezidentas Emannuelis Macronas pareiškė, kad Prancūzija tiria su Rusija siejamą naftos tanklaivį, prišvartuotą prie Prancūzijos krantų, dėl įtariamų „sunkių pažeidimų“.
Interneto svetainėje „The Maritime Executive“ teigiama, kad tanklaivis sulaikytas dėl įtarimų, jog iš jo buvo paleisti dronai, rugsėjo mėnesį sutrikdę oro eismą Danijoje.
