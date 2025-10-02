Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kyviškių aerodrome rengiama „Dronų diena“

2025-10-02 06:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 06:26

Ketvirtadienį Kyviškių aerodrome vyks Krašto apsaugos ministerijos (KAM) organizuojama kasmetinė „Dronų diena“, kurios Lietuvos gamintojai pristatys bepiločių orlaivių sistemas.

Pristatytos naujos bepiločių orlaivių naudojimo Lietuvoje taisyklės. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Ketvirtadienį Kyviškių aerodrome vyks Krašto apsaugos ministerijos (KAM) organizuojama kasmetinė „Dronų diena“, kurios Lietuvos gamintojai pristatys bepiločių orlaivių sistemas.

Pasak ministerijos, tradiciškai „Dronų dienos“ renignys yra skirtas stiprinti Lietuvos bepiločių orlaivių kūrėjų ir naudotojų ekosistemą, taip pat aptarti bendradarbiavimo bei plėtros galimybes.

Šių metų renginyje vyks Lietuvos kariuomenės organizuojamos dronų taktinės varžybos bei konferencija, kurioje bus aptariami bepiločių orlaivių sistemų vystymo prioritetai bei sektoriaus plėtros perspektyvos. 

Visą dieną taip pat bus aplankyti Lietuvoje pagamintų įvairaus tipo dronų bei jų komponentų parodą.

Numatoma, kad šių metų dronų dienoje iš viso dalyvaus 30 įmonių.

ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone. Prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.

