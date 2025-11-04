Spec. operacija Pokrovske – Ukraina skelbia detales: „Vyksta nuožmūs mūšiai“

Ukraina turi spartinti reformų tempą, jei nori pasiekti užsibrėžtus tikslus siekiant narystės Europos Sąjungoje (ES). Tai, anot agentūros „dpa“, nurodoma analizėje, kurią antradienį Briuselyje ketina pristatyti ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas ir plėtros komisarė Marta Kos.
Tekste teigiama, kad Ukraina, nepaisant labai sudėtingos situacijos dėl Rusijos karo, pernai pademonstravo nepaprastą įsipareigojimą stojimo į ES procesui. Tačiau esą būtina ryžtingai stabdyti naujausias neigiamas tendencijas, pavyzdžiui, didėjantį spaudimą kovos su korupcija institucijomis ir pilietinei visuomenei.
Analizės autoriai, be to, ragina toliau siekti atitikties ES standartams pagrindinių teisių apsaugos srityje bei vykdyti administracines ir decentralizacijos reformas. Toliau reikalinga pažanga stiprinant teismų, prokuratūros ir teisėsaugos institucijų nepriklausomumą, integralumą, profesionalumą ir veiksmingumą, taip pat intensyviau kovojant su organizuotu nusikalstamumu.
Ukrainos vyriausybė pati užsibrėžė tikslą iki 2028 m. pabaigos užbaigti ES stojimo derybas. Tačiau reikalingų reformų analizėje aiškiai įspėjama dėl pernelyg didelių lūkesčių. Komisija remia ambicingą tikslą, tačiau pažymi, kad tam būtina spartinti reformų tempą. Tai ypač taikytina tokioms pagrindinėms sritims, kaip teisinės valstybės principai.
Europos Komisija antradienį pateiks ir ES kandidačių Moldovos, Juodkalnijos, Albanijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Šiaurės Makedonijos ir Kosovo vertinimą. Parengtos ir Turkijos bei Sakartvelo analizės, tačiau abiem šiais atvejais stojimo procesas dėl demokratijos ir teisinės valstybės principų stokos yra sustabdytas.
Remiantis nauja analize, labiausiai stojimo į ES procese yra pažengusi Juodkalnija. Jei reformų tempas bus išlaikytas, šalis esą iki 2026 m. pabaigos gali užbaigti stojimo derybas. Albanija stojimo derybas galėtų užbaigti iki 2027 m. galo.
Rusija Ukrainoje per pastarąją dieną neteko dar 840 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. lapkričio 4 d. Rusija Ukrainoje neteko maždaug 1 145 670 karių, vien per pastarąją parą jų žuvo arba buvo sužeista 840.
Apie tai „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 11 326 (+5 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 23 532 (+1) šarvuotas kovos mašinas, 34 249 (+42) artilerijos sistemas, 1 535 (+1) daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 1 235 priešlėktuvinės kovos sistemas ir 3 918 kruizinių raketų. Rusijos kariuomenė taip pat neteko 428 karo lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 77 860 (+425) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 28 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 66 504 (+93) transporto priemonių bei degalų sunkvežimių ir 3 990 (+1) specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešo nuostolius atnaujinami.
Galingas sprogimas Luhanske: į orą išlėkė rusų šaudmenų saugykla
Okupuotoje Ukrainos Luhansko srityje antradienio naktį nugriaudėjo sprogimas Rusijos šaudmenų saugykloje, skelbia portalas „The Kyiv Independent“.
Taip pat pranešama apie sprogimus keliose Rusijos srityse.
„The Kyiv Independent“ teigimu, sprogimas įvyko po pranešimo apie dronų ataką Dovžansko mieste Luhansko srityje.
Šis miestas yra nutolęs apie 80 km į pietryčius nuo Luhansko miesto ir nuo 2014 metų yra okupuotas Rusijos.
Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas pareiškė, kad krintančios dronų nuolaužos apgadino elektros pastotę šioje srityje.
Apie sprogimus taip pat pranešta Lipecko ir Kstovo miestuose. Skelbiama, kad Kstove atakos metu užsidegė naftos perdirbimo gamykla.
Rusijos gynybos ministerija pridūrė, kad naktį numušė 85 ukrainiečių dronus.
Skelbiama, kad Sevastopolyje degė retas rusų laivas
Sevastopolyje degė Rusijos Juodosios jūros laivyno projekto 1124-M „Albatros-M“ laivas, skelbia „Telegram“ kanalas „Krymskyj Veter“.
Tuskas paskelbė Lenkijoje nukritusių dronų vaizdus ir pasiuntė žinutę Putinui
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip atrodo rusų dronai, kurie buvo numušti ir nukrito virš Lenkijos, rašo UNIAN.
Rusų dronai Lenkiją atakavo rugsėjo 10 d. Į Lenkijos oro erdvę įskrido keliolika dronų.
Triukšminga naktis Rusijoje: nugriaudėjo serijos sprogimų, dalis liko be elektros, uždaryti kai kurie oro uostai
Naktis iš pirmadienio į antradienį Rusijoje buvo nerami, skelbia „Kanal 24“. Keliuose regionuose nugriaudėjo sprogimų serijos.
Anot leidinio, informacija apie tai skelbiama „Telegram“ kanaluose, taigi dalis jos nėra oficiali, jos patikrinti nepriklausomai nėra galimybių.
Skelbiama, kad dar pirmadienio vakarą buvo pranešta apie ataką Kursko srityje. Teigiama, kad buvo atakuota elektros pastotė Rylsko mieste, dėl to dešimtys tūkstančių vietos gyventojų liko be elektros.
Ši pastotė tiekia elektrą vartotojams trijuose Kursko srities rajonuose: Rylsko, Gluškovsko ir Korenivsko.
Sprogimai griaudėjo ir Voronežo srityje. Skaičiuojama, kad virš Borysoglibsko nugriaudėjo daugiau nei 10 sprogimų. Vietos gyventojai nurodo, kad sprogimai girdėjosi įvairiose miesto dalyse.
Gyventojai sako danguje matę blyksnius. Anksčiau gubernatorius Aleksandras Gusevas pranešė, kad regione jau sunaikinti septyni dronai.
Apie 12 sprogimų nugriaudėjo ir Žemutinio Naugardo srityje. Triukšmas prasidėjo apie 02:15.
Srities oro uoste buvo įvesti laikini apribojimai dėl dronų danguje.
Internete taip pat rašoma, kad Kstovo mieste kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje.
Apie sprogimus skelbta ir iš Lipecko miesto. Tačiau kol kas nėra išsamesnės informacijos.
Spec. operacija Pokrovske – Ukraina skelbia detales: „Vyksta nuožmūs mūšiai“
Ukrainos karinė žvalgyba pranešė, kad Pokrovske tęsiama specialioji operacija, papildomos specialiosios pajėgos stabdo okupantų bandymus plėsti ugnį, rašo „Ukrainska Pravda“.
„Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos specialiojo padalinio „Timuras“ pajėgos tęsia operaciją viename iš svarbiausių fronto logistikos požiūriu Pokrovsko miesto Donecko srities rajonų. Vyksta nuožmūs mūšiai su Rusijos okupantais“, – rašoma pranešime.
Pranešama, kad po sėkmingos desanto operacijos ukrainiečių specialiųjų pajėgų kariai, užėmę tam tikras pozicijas, prasiveržė į sausumos koridorių ir prisijungė papildomų specialiųjų pajėgų.
„Tęsiami kariniai veiksmai, kuriais siekiama likviduoti priešo bandymus išplėsti ugnies poveikį logistikai Ukrainos karinės žvalgybos atsakomybės zonoje“, – teigiama pranešime.
Kovines užduotis šioje vietovėje taip pat vykdo kiti Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos specialieji padaliniai. Siekiant užtikrinti dalyvaujančių padalinių personalo saugumą, operacijų detalės kol kas neatskleidžiamos.
„Tęsiamas suderintas darbas su visomis Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų sudėtinėmis dalimis“, – priduriama pranešime.