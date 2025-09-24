„Gali viską kardinaliai pakeisti“: Zelenskis atskleidė pokalbio su Trumpu detales

V. Zelenskis pabrėžė, kad Donaldas Trumpas yra tas, kuris „gali viską kardinaliai pakeisti“.
Rubio: Rusijos veiksmai privertė Trumpą pakeisti požiūrį į Maskvą
Rusija vilkina taikos procesą su Ukraina ir tai paskatino JAV prezidentą Donaldą Trumpą pakeisti kursą Maskvos atžvilgiu, antradienį pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio.
D. Trumpas parodė „nepaprastą kantrybę“, tikėdamasis diplomatinio proveržio, sakė M. Rubio. Dėl to ne tik įstrigo derybos, „bet mes įžengėme į laikotarpį, kai padėtis, atrodo, gali net paaštrėti, nes per pastarąsias kelias naktis ir anksčiau regėjome istoriškai didžiausią smūgių skaičių“, sakė M. Rubio.
„Dabar taip pat stebime įsiveržimus į kaimyninių šalių oro erdvę tiek dronais, tiek lėktuvais“, – pridūrė jis.
M. Rubio perspėjo Maskvą dėl galimų ekonominių sankcijų ir pabrėžė, kad Vašingtonas gali toliau tiekti ginklus Kyjivui.
„Prezidentas yra labai kantrus žmogus. Jis labai įsipareigojęs taikai, bet jo kantrybė nėra begalinė“, – sakė M. Rubio.
Jis taip pat priminė, kad D. Trumpas ne kartą sakė turintis galimybes primesti Rusijai papildomas ekonomines išlaidas, kad priverstų nutraukti karą.
Anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina „pajėgi“ susigrąžinti visą Rusijai prarastą teritoriją. JAV prezidento komentarai jo platformoje „Truth Social“ žymi reikšmingą jo požiūrio į Rusijos pradėtą karą pokytį, D. Trumpas juos paskelbė netrukus po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke, vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatams.
Anksčiau D. Trumpas ne kartą buvo užsiminęs, kad Kyjivui teks padaryti didelių nuolaidų Rusijai, kad karas būtų baigtas.
Donaldas Trumpas: Ukraina gali atsikovoti visą teritoriją iš Rusijos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Ukraina gali atsikovoti visą teritoriją iš Rusijos ir net dar daugiau, iš esmės pakeisdamas savo ankstesnę retoriką, kad Kyjivas turėtų atsisakyti karo tikslų.
„Manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos (ES), yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą jos pradinėje formoje“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke.
Pavadinęs Rusiją „popieriniu tigru“, susidūrusiu su ekonominiu pavojumi, D. Trumpas pridūrė, kad Ukraina galėtų „atgauti savo šalį pradine forma ir, kas žino, galbūt net žengti toliau!“
Zelenskis: Kinija gali priversti Rusiją nutraukti karą Ukrainoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje pareiškė, kad Kinija gali daryti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų karą jo šalyje.
Taip jis kalbėjo po JAV raginimo Pekinui ir kitiems nustoti pirkti rusišką naftą.
Kinija nėra konflikto šalis, tačiau Kyjivas jau seniai skundžiasi, kad Pekinas tiekia Maskvai prekes, kurios gali būti panaudotos kare prieš Ukrainą, ir toliau perka rusišką energiją.
„Čia taip pat atstovaujama Kinijai, galingai šaliai, nuo kurios Rusija dabar visiškai priklauso“, – Tarybai, kurios nuolatinė narė yra Kinija, sakė V. Zelenskis.
„Jei Kinija tikrai norėtų, kad šis karas liautųsi, ji galėtų priversti Maskvą nutraukti invaziją. Be Kinijos Putino Rusija būtų niekas“, – pridūrė jis.
„Vis dėlto per dažnai Kinija tyli ir elgiasi atitolusiai, užuot aktyviai pasisakiusi už taiką“, – pabrėžė Ukrainos lyderis.
Pekinas griežtai neigia, kad tiekia Rusijai medžiagas, skirtas naudoti šios karui Ukrainoje, ir siekia save pateikti kaip nešališką tarpininką, pasirengusį padėti išspręsti konfliktą.
„Nuo pat pirmosios krizės dienos Kinija laikosi objektyvios, nešališkos pozicijos, raginančios nutraukti karo veiksmus ir pasisakančios už taikos derybas siekiant politinio susitarimo“, – sakė Kinijos ambasadoriaus prie JT pavaduotojas Geng Shuang.
Antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Kiniją ir Indiją „pagrindinėmis Rusijos karo Ukrainoje rėmėjomis“, nes jos toliau perka ir naudoja rusišką naftą.
Zelenskis gyrė Trumpo toną: „Jis rems Ukrainą iki karo pabaigos“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį gyrė „didelį pokytį“ Donaldo Trumpo pozicijoje, JAV prezidentui pareiškus, kad Kyjivas gali susigrąžinti kiekvieną Rusijos armijos užgrobtos teritorijos centimetrą.
„Šis Trumpo įrašas yra didelis pokytis“, – per spaudos konferenciją Jungtinėse Tautose sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje D. Trumpo komentarus jo „Truth Social“ tinkle.
D. Trumpas antradienį po susitikimo su V. Zelenskiu pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.
„Manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą jos originalia forma, – „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – Su laiku, kantrybe ir Europos, o ypač NATO, finansine parama, pradinės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra labai tikėtina galimybė.“
V. Zelenskis „Fox News“ taip pareiškė, kad jo santykiai su JAV prezidentu Donaldu Trumpu žymiai pagerėjo ir tapo labiau suderinti dėl to, kaip kariauti su Rusija.
„Manau, kad mūsų santykiai yra geresni nei anksčiau. Gerai, kad mes dažnai skambinome vienas kitam ir susitikdavome, o tai, kad Putinas tiek daug kartų melavo prezidentui Trumpui, taip pat turėjo įtakos mūsų santykiams“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Jis taip pat paminėjo, kad žvalgybos duomenys, kuriais keičiasi Kyjivas ir Vašingtonas, dabar yra labiau suderinti, o tai, jo nuomone, yra svarbu priimant sprendimus mūšio lauke.
„Rems Ukrainą iki karo pabaigos“
Jis taip pat teigiamai įvertino pastaruoju metu pasikeitusį D. Trumpo toną.
„Prezidentas Trumpas buvo labiau teigiamas šiuo klausimu ir parodė, kad nori remti Ukrainą iki pat pabaigos“, – sakė Zelenskis.
„Aš labai teigiamai įvertinau signalus iš šalies, kad Trumpas ir Amerika bus su mumis iki karo pabaigos“.
Jis taip pat pridūrė, kad D. Trumpo pozicija pasikeitė teritorinių nuolaidų klausimu.
„Manau, kad šiandien jis supranta, kad mes negalime tiesiog keistis teritorijomis. Tai neteisinga“, – sakė Zelenskis.
„Gali viską kardinaliai pakeisti“: Zelenskis atskleidė pokalbio su Trumpu detales
Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Niujorke susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos valstybės vadovas atskleidė kai kurias savo pokalbio su Amerikos lyderiu detales, rašo „Unian“.
„Esu labai dėkingas Trumpui. Dabar negaliu pasidalinti konkrečiomis detalėmis. Trumpas turi labai svarbios informacijos apie padėtį fronte. Aš pateikiau Trumpui informaciją apie dabartinę padėtį mūšio lauke: nuo pat pradžių norėjau, kad jis suprastų ir pajustų tai, ką jautėme mes. Kalbėjome apie Rusijos karių demoralizaciją“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją.
V. Zelenskis JAV prezidentui taip pat sakė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas bandys išplėsti karą. Tačiau šįkart, kai Ukrainos lyderis sakė, kad Kremliaus vadovas nelauks karo Ukrainoje pabaigos, o ieškos silpnų vietų Europoje ir NATO šalyse, Trumpas su juo sutiko.
„Jis (Putinas, – red.) bandys tai padaryti. Aš pažymėjau, kad nežinau, kokį formatą jis pasirinks, nes yra ir kibernetinės atakos, ir kiti metodai. Jis naudoja įvairių tipų tolimus dronus, kad patikrintų Europos pasirengimą. Nežinau, kokią šalį jis pasirinks, bet Europa yra pasirengusi“, – tęsė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Donaldas Trumpas yra tas, kuris „gali viską kardinaliai pakeisti“.