TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos prezidentas: esame pasirengę ginti savo teritoriją

2025-09-24 06:25 / šaltinis: BNS
2025-09-24 06:25

Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis antradienį pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi ginti savo teritoriją po incidento, kai Rusija pažeidė jos oro erdvę dviem dešimtimis dronų.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis antradienį pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi ginti savo teritoriją po incidento, kai Rusija pažeidė jos oro erdvę dviem dešimtimis dronų.

0

Po to Rusijos kariniai lėktuvai keliolika minučių buvo įsiveržę į Estijos oro erdvę, o šie incidentai sukėlė įnirtingą NATO, kuriai priklauso ir Lenkija, atsaką.

„Lenkija visada reaguos tinkamai ir yra pasirengusi ginti savo teritoriją“, – Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje sakė K. Navrockis, pridurdamas, kad „lenkų žmonės, taip pat Vidurio ir Rytų Europos šalys, nebijo Rusijos dronų“.

„Mes nesutinkame su negailestingais Maskvos provokaciniais veiksmais prieš mus ir kitas Europos šalis, kurie tikrina mūsų reakcijas ir baugina mūsų visuomenes“, – kalbėjo jis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad NATO šalys turėtų numušti Rusijos lėktuvus, įskriejusius į jų teritoriją.

Po anksčiau šį mėnesį įvykusio rusų dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę.

Oro erdvės pažeidimų fiksavo ne tik Lenkija ir Estija, bet ir kitos rytinio flango šalys, įskaitant Rumuniją, Lietuvą, Latviją ir Suomiją.

