Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dronai galėjo būti Rusijos

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen neatmeta, kad tai galėjo būti dar viena suplanuota Rusijos provokacija. Pasak premjerės, tokiomis atakomis Kremliaus diktatorius kelia paniką ES šalyse ir tikrina, kiek toli gali nueiti.
Neatpažinti bepiločiai kelia nerimą
Orlaivis švietė ryškiai žaliais žibintais. Vakar vakare danguje virš Danijos sostinės specialistai užfiksavo du arba tris didelius dronus. Maždaug tuo pačiu metu neatpažintas bepilotis praskrido ir virš Oslo oro uosto.
Danijos ir Norvegijos valdžios nedelsdamos uždarė oro erdvę.
„Aš tai laikau rimta ataka prieš kritinę infrastruktūrą Danijoje. Negali būti jokių abejonių, kad dronai, susiję su oro uostu, gali turėti labai rimtų pasekmių, ir bet kuriuo atveju tie dronai ten neturėtų būti“, – teigia Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen.
Kopenhagos ir Oslo oro uostai atnaujino darbą po keturių valandų pertraukos. Dėl atšauktų reisų ir vėlavimų nukentėjo apie 20 tūkstančių keleivių. Danijos policija praneša, kad nebandė numušti dronų dėl didelio keleivių skaičiaus oro uoste bei šalia esančių kuro sandėlių.
Zelenskis pareiškė turintis įtarimų
Vakare, iškart po incidento, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, kad už dronų ataką prieš Kopenhagos oro uostą stovi Rusija.
Šią versiją svarsto ir Danijos premjerė Mette Frederiksen.
„Negaliu jokiu būdu atmesti, kad tai galėjo būti Rusija. Matėme dronus virš Lenkijos, kur jų neturėjo būti. Matėme veiklą Rumunijoje. Matėme Estijos oro erdvės pažeidimus. Savaitgalį fiksavome įsilaužėlių atakas Europos oro uostuose, o dabar – dronus Danijoje. Panašu, kad jie buvo ir Osle bei Norvegijoje“, – teigia M. Frederiksen.
Premjerė sako, kad taip Rusija testuoja Danijos atsparumą.
„Akivaizdu, kad tikslas yra drumsti, kelti neramumus, sukelti susirūpinimą, žiūrėti, kiek toli galima nueiti, išbandyti ribas“, – sako M. Frederiksen.
Kremlius, kaip įprasta, pavadino kaltinimus dėl dronų paleidimo į Daniją ir Norvegiją nepagrįstais.
