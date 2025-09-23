Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pokalbį su Trumpu pavadino „labai geru ir konstruktyviu“

2025-09-23 23:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 23:42

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pavadino „labai geru ir konstruktyviu“. Pagrindinės temos esą buvo padėtis karo lauke ir Rusijos ekonomikos nuosmukis. 

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
36

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pavadino „labai geru ir konstruktyviu". Pagrindinės temos esą buvo padėtis karo lauke ir Rusijos ekonomikos nuosmukis. 

1

„Tai buvo tikrai labai geras pokalbis“, – sakė V. Zelenskis spaudos konferencijoje po susitikimo su D. Trumpu. Anot Ukrainos vadovo, jiedu aptarė Ukrainos kontrataką Donecko regione, taip pat Rusijos ekonomikos padėtį.

V. Zelenskis teigė neatskleisiąs visų pokalbio su D. Trumpu detalių, bet pabrėžė, kad jis buvo „labai konstruktyvus“.

