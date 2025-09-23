Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karar Ukrainoje

EK vadovė sako su Donaldu Trumpu aptarusi Rusijos vykdomas oro erdvės provokacijas

2025-09-23 22:46 / šaltinis: BNS
2025-09-23 22:46

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pareiškė, kad su JAV prezidentu Donaldu Trumpu aptarė pakartotinius oro erdvės pažeidimus ir sutiko, kad reikia sumažinti Maskvos pajamas iš energetikos sektoriaus.

Ursula von der Leyen: Vakarai, kokius mes juos pažinojome, yra mirę (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pareiškė, kad su JAV prezidentu Donaldu Trumpu aptarė pakartotinius oro erdvės pažeidimus ir sutiko, kad reikia sumažinti Maskvos pajamas iš energetikos sektoriaus.

REKLAMA
0

EK vadovė sakė, kad Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose su D. Trumpu „aptarė Kremliaus provokacijas, įskaitant reguliarius įsiveržimus į Europos oro erdvę“. 

U. von der Leyen pridūrė, kad jie „sutiko, kad reikia sumažinti Rusijos pajamas iš iškastinio kuro ir skubiai“ daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, atkreipdama dėmesį į ES paskelbtus planus paspartinti pastangas nutraukti visus pirkimus iš Rusijos. 

