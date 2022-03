JAV verdiktas: nepriklausoma Ukraina pergyvens Vladimirą Putiną

„Visų pirma, Ukraina, nepriklausoma Ukraina, gyvuos daug ilgiau nei Vladimiras Putinas. Vienaip ar kitaip, Ukraina bus, o Putinas kažkada ne“, – antradienį interviu CNN sakė A. Blinkenas.

Jo teigimu, JAV šiuo metu stengiasi užkirsti kelią kuo daugiau mirčių ir pražūties Ukrainoje.

„Tikrasis klausimas yra tai, kiek mirčių ir pražūties atneša Rusijos agresija. Dėl to mes kaip įmanydami stengiamės apriboti, sustabdyti, užbaigti karą, kurį vykdo Rusija. Mes tai darome per paramą, kurią teikiame Ukrainai kiekvieną dieną. Mes tai darome per spaudimą, kurį kiekvieną dieną taikome Rusijai“, – patikino JAV valstybės sekretorius.

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį turėtų paskelbti apie papildomą 800 mln. JAV dolerių (729 mln. eurų) paramą Ukrainai, pranešė Baltųjų rūmų atstovas.

Praėjusią savaitę JAV administracija paskelbė papildomą 200 mln. dolerių (182 mln. eurų) paramą Ukrainai. Iš viso per J. Bideno prezidentavimą paremti Ukrainai skirti 2 mlrd. JAV dolerių (1,82 mlrd. eurų).