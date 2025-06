Aiškėja naujos detalės apie lietuvį karį, bandžiusį Ukrainoje atkovoti užimtas teritorijas: iškeltos pagrindinės versijos

Gediminas Steponavičius, Ukrainoje kariaujantis lietuvis, gegužę dingo be žinios. TV3 šaltinių duomenimis, lietuvis išvyko tarnauti į Ukrainą užsieniečių legione, kuris priklauso Ukrainos karinei žvalgybai – GUR (Vyriausia žvalgybos valdyba).

„Pas juos dabar du frontai, kuriuose jie dirba – prie Kupjansko ir prie Zaporižios. Kiek suprantu, tai galėjo būti prie Zaporižios, kiek žinau. Laukiu atsakymo, nes labai mažai informacijos“, – sakė pagalbą į Ukrainą vežantis visuomenininkas Valdas Bartkevičius.

Apie dingusįjį Gediminą Steponavičių kartu tarnaujantys kariai turi labai mažai informacijos. Šiuo metu į Ukrainą išvykęs ir paramą kariams teikiantis verslininkas Vygintas Ušinskas teigia, kad dingęs lietuvis karys – uždaro būdo žmogus, nesiviešino.

„Uždarą gyvenimą gyveno, tikrai neviešino, kad aš tarnauju labai stipriai ir taip toliau. Čia yra tokių PR'istų, patys matote, kurie mėgsta labai daug viešintis, o čia žmogus tikrai dirbo savo darbą“, – teigė V. Ušinskas.

Bandė atkovoti užimtas teritorijas

Kelių skirtingų šaltinių teigimu, lietuvis karys buvo šturmuotojas ir dingo be žinios bandydamas atkovoti rusų užimtas Ukrainos teritorijas.

„Šturmas ir yra būtent ėjimas į priekį, o ne gynyba, ir žmogus nori, nenori patenka į okupuotą teritoriją. Ar 100 metrų, ar 200 metrų, ar 500 metrų – tai yra jau okupuota teritorija“, – aiškino V. Bartkevičius.

Pasak šaltinių, tikėtina, kad lietuvis karys šiuo metu yra paimtas į nelaisvę arba žuvęs, tačiau informacija nėra patvirtinta. Nėra galimybės siųsti papildomų dronų kūno paieškai.

Šiuo metu Ukrainoje esantis V, Ušinskas teigia, kad temperatūra čia siekia maždaug 28 laipsnius, todėl greitai yrantis kūnas vargu ar būtų atpažįstamas.

„O dar jeigu buvo sužeistas į galvą ir visa kita, mes gi nežinom aplinkybių, jeigu einam link to, darant iš to išvadas. Ta prasme, praktiškai, tu turi paimt kūną, parnešti į teritoriją, paimti DNR ir iš to tada spręsti“, – sakė verslininkas.

Gali būti paimtas į nelaisvę

Dar viena versija, kad lietuvis karys šiuo metu yra priešo paimtas į nelaisvę.

„Deja, iki šiol labai daug Ukrainoje dingusių be žinios ir dažnai būna taip, kad jie atsiranda tarp tų žmonių, kurie iškeičiami į rusų belaisvius“, – sakė V. Barkevičius.

Kiek iš viso šiuo metu Ukrainoje yra kovojančių lietuvių – pasakyti sunku.

Nuo karo Ukrainoje pradžios skaičiuojama, kad Ukrainoje žuvo trys lietuviai. 2022 metų balandį Mariupolyje rusų nužudytas režisierius Mantas Kvedaravičius, pernai vasarį žuvo Tadas Tumas, slapyvardžiu Milžinas. Jis kartu su ukrainiečiu prie Bachmuto į priešakines linijas vežė minas. Šių metų kovą Ukrainos Užsieniečių legione, mūšiuose prie Kupjansko, žuvo 20-metis savanoris Tomas Valantėlis.

