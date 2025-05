Šaras ir „Fenerbahče“ – Eurolygos čempionai

Jo treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda didžiajame finale 81:70(18:20, 17:13, 19:18, 27:19) nukovė Monako „AS Monaco“ krepšininkus, kuriems atstovauja Donatas Motiejūnas.

Stambulo klubas Eurolygos čempionu tapo antrą kartą istorijoje. Prieš tai buvo nutikę 2017 metais, kai komandai dar vadovavo Željko Obradovičius.

D. Motiejūnas finale, kaip ir pusfinalyje, ant parketo nepasirodė.

Marko Guduričius pelnė pirmuosius taškus finale (2:0), tačiau vėliau penkiais atsakė varžovai ir persvėrė rezultatą (2:5).

Tritaškių pagalba Monako klubas ėmė tolti. Po spurto 8-0 ekipas jau skyrė 9 taškai (4:13).

Stambulo krepšininkai sunkiau išsijudino, tačiau dviženklio atstumo pirmajame kėlinyje oponentams įgyti neleido. Šie netrukus nurėžė deficitą iki 2 taškų (16:18).

Nicolo Melli baudų metimai tokį atstumą ir leido išlaikyti po pirmųjų 10 minučių – 18:20.

Prasidėjus antrajam ketvirčiui, „Fenerbahče“ ekipa persvėrė rezultatą (21:20), bet tik trumpam. Jau kitoje atakoje varžovai pelnė taškus ir pradėjo spurtą 9-0 (21:29).

Stambulo krepšininkai taip visko neketino palikti ir grąžino skolą. 7 pelnyti taškai paeiliui leido priartėti (30:32).

Baigiantis kėliniui, galingu dėjimu pasižymėjo kelią krepšinio link suradęs Devonas Hallas (32:33). Po sėkmingo žaidimo gynyboje tas pats D. Hallas kitoje atakoje dar pelnė dvitaškį su pražanga ir suteikė pranašumą „Fenerbahče“ atstovams – 35:33.

Per pirmus du kėlinius Monako ekipa pataikė tik 32 proc. dvitaškių (6/19) ir prie baudų metimo linijos stojo vos 4 sykius, iš kurių realizavo 3 metimus (75 proc.). Be to, atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Stambulo komanda taiklumu taip pat nežibėjo. Dvitaškius metė tik 41 proc. (9/22), o tritaškius – 27 proc. (3/11). Rezultatyvių perdavimų eilutėje degė skaičius 7.

Po didžiosios pertraukos Stambulo ekipa pirmoji pelnė taškus (38:33), bet čia sekė ir varžovų dvitaškis su baudos metimu (38:36).

Galiausiai Monako krepšininkai persvėrė rezultatą (42:43). Visgi, „Fenerbahče“ surado atsakymą ir jis buvo 6 paeiliui pelnyti taškai (48:43).

Jaronas Blossomgame‘as smeigė tritaškį (48:46), o vėliau rezultatą persvėrė Alpha Diallo (48:49). Kitoje atakoje tolimu šūviu atsakė M. Guduričius (51:49).

Turkijos ekipai persvarą išsaugojo Nigelas Hayesas-Davisas ir jo tikslus tritaškis – 54:51.

Prasidėjus ketvirtam kėliniui, Stambulo ekipa ėmė krautis pranašumą ir šis padidėjo iki dviženklio (62:51).

Nors atrodė, kad turkai jau laimės šį susitikimą, tuomet savo žodį tarė oponentai, kurie ėmė artėti (69:64).

Wade‘as Baldwinas gavo nesportinę pražangą ir turėjo palikti aikštę, kadangi anksčiau dar buvo užsidirbęs ir techninę nuobaudą. Be gynėjo likusi „Fenerbahče“ nesulūžo ir vėl šovė į priekį (74:64).

Artėjant finalinei sirenai, skirtumas padidėjo iki 13 taškų (81:68) ir Stambulo klubas titulo iš rankų jau nepaleido – 81:70.

„Fenerbahče“: Nigelas Hayesas-Davisas 23 (3/11 dvit., 1/2 trit., 14/14 baud., 9 atk. kam., 30 n. b.), Marko Guduričius 19 (3/5 trit., 27 n. b.), Wade‘as Baldwinas ir Devonas Hallas po 13, Nicolo Melli 5, Errickas McCollumas ir Tarikas Biberovičius po 3, Khemas Birchas 2.

„AS Monaco“: Alpha Diallo 19 (5/9 dvit., 3/4 trit.), Mike‘as Jamesas 17 (2/7 trit.), Matthew Strazelas 13, Danielis Theisas 12 (8 atk. kam.), Jaronas Blossomgame‘as 5, Jordanas Loydas 3, Mamas Jaiteh 1.