TV3 naujienos > Žmonės

Pamatęs naują Lietuvos kultūros ministrą Benediktas Vanagas rėžė atvirai: „Turėti stuburą tokiuose laikmečiuose yra būtinybė“

2025-09-29 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 10:25

Garsus lenktynininkas Benediktas Vanagas pasisakė apie naujai patvirtintą kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Kalbėdamas šia tema jis prisiminė ir savo tėtį.

Benediktas Vanagas, Ignotas Adomavičius (nuotr. BNS)
15

Garsus lenktynininkas Benediktas Vanagas pasisakė apie naujai patvirtintą kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Kalbėdamas šia tema jis prisiminė ir savo tėtį.

11

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Benediktas Vanagas sugrįžo į Lietuvą
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Benediktas Vanagas sugrįžo į Lietuvą

Prisiminė tėtį

Ten jis paminėjo ir savo tetį, kuris stipriai prisidėjo prie chorinės kultūros Lietuvoje. Taip pat paragino žmones nenustoti priešintis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Vanagas rašė:

„Mano Tėtis, Maestro Juozas Vanagas – žmogus, svariai prisidėjęs prie chorinės kultūros puoselėjimo ir pokyčio Lietuvoje. Šiemet Jam būtų suėję 100 metų.

Tai, ką matau vykstant – SVARBU:

Svarbu, kad kultūros bendruomenė pradeda suprasti vienybės svarbą.

Svarbu, kad visuomenė pradeda suprasti, kad kultūra yra privaloma mūsų autentiškumo DNR.

Dabar svarbu suprasti, kad ministras yra administratorius, tarnaujantis valstybės ir bendruomenės gerovei, o ne atvirkščiai.

Belieka tik to IŠREIKALAUTI.

Turėti stuburą tokiuose laikmečiuose yra būtinybė. Lietuvos kultūra tai drąsiai demonstruoja. Be jokių kompromisų.

Scanorama, Vilniaus Knygų mugė ir kiti nesitaikstantys yra puikūs to simboliai.“

Klausimas
Klausimas
2025-09-29 10:31
Ar čia tas pats fondasosų kultūros atstovas, kuris muša žmoną?
Atsakyti
pasisako prieš kultūros ministrą
pasisako prieš kultūros ministrą
2025-09-29 10:42
Visi "nepriekaištingos reputacijos", "teisingos partijos", "kultūringi" teisiamieji, nuteistieji ir dar nepričiuptieji
Atsakyti
?
?
2025-09-29 10:47
Nejau tikrai nei vienas Lietuvos kultūrininkas neužtaria Adomavičiaus? Ar tyčia cituojate vien tik savo reputaciją mėginančius kito sąskaita pataisyti teisiamuosius ir "suolo draugus"?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
