Pamatęs naują Lietuvos kultūros ministrą Benediktas Vanagas rėžė atvirai: „Turėti stuburą tokiuose laikmečiuose yra būtinybė“

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prisiminė tėtį
Ten jis paminėjo ir savo tetį, kuris stipriai prisidėjo prie chorinės kultūros Lietuvoje. Taip pat paragino žmones nenustoti priešintis.
B. Vanagas rašė:
„Mano Tėtis, Maestro Juozas Vanagas – žmogus, svariai prisidėjęs prie chorinės kultūros puoselėjimo ir pokyčio Lietuvoje. Šiemet Jam būtų suėję 100 metų.
Tai, ką matau vykstant – SVARBU:
Svarbu, kad kultūros bendruomenė pradeda suprasti vienybės svarbą.
Svarbu, kad visuomenė pradeda suprasti, kad kultūra yra privaloma mūsų autentiškumo DNR.
Dabar svarbu suprasti, kad ministras yra administratorius, tarnaujantis valstybės ir bendruomenės gerovei, o ne atvirkščiai.
Belieka tik to IŠREIKALAUTI.
Turėti stuburą tokiuose laikmečiuose yra būtinybė. Lietuvos kultūra tai drąsiai demonstruoja. Be jokių kompromisų.
Scanorama, Vilniaus Knygų mugė ir kiti nesitaikstantys yra puikūs to simboliai.“
