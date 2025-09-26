Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Gitanas Nausėda sulaukė naujo skaudaus kirčio

2025-09-26 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 11:25

Europos šalių kino forumas „Scanorama" tvirtai išreiškė savo poziciją, reaguodami į Prezidento Gitano Nausėdos žingsnį patvirtinti Ignoto Adomavičiaus į kultūros ministro postą.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS)

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tvirtai išreiškė savo poziciją, reaguodami į Prezidento Gitano Nausėdos žingsnį patvirtinti Ignoto Adomavičiaus į kultūros ministro postą.

7

Savo poziciją forumas išreiškė socialiniame tinkle Facebook.

Išreikšta nuomonė – griežta ir aiški

Buvo paskelbta, kad „Scanorama“ atsisako G. Nausėdos globos bei paaiškinamos tokio sprendimo priežastys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Scanorama“ atsisako Prezidento Gitano Nausėdos globos.

Kultūros bendruomenė šiandien protestuoja prieš sprendimą Kultūros ministeriją patikėti politinei jėgai, nesuderinamai su demokratinėmis vertybėmis ir pagarba kultūrai. Protestas liudija, kad kultūros žmonių balsas buvo ignoruotas.

„Scanorama“ negali likti nuošalyje. Festivalis visada rėmėsi tikėjimu, kad kinas yra daugiau nei pramoga – jis ugdo visuomenės jautrumą, formuoja kritinį mąstymą, saugo atmintį ir stiprina atsparumą.

Prezidento globos vardas, kuris buvo suteiktas „Scanoramai“, mums nėra tik tuščias formalumas. Jis reiškia tikrą kultūros palaikymą, įsipareigojimą kūrėjams ir bendruomenei. Kai šio įsipareigojimo nelieka, globa praranda savo prasmę.

Atsisakydama Prezidento globos, „Scanorama“ renkasi ištikimybę savo vertybėms ir žmonėms, kurie šiandien gina kultūros ateitį Lietuvoje“, – rašoma Facebook.

