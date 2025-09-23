Kalendorius
Karas Ukrainoje. Kruvina okupantų ataka Zaporižioje: numetė šešias bombas

2025-09-23 07:20 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-09-23 07:20

Rugsėjo 23 d. naktį okupantai aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižią. Per apšaudymą žuvo vienas žmogus.

Kruvina okupantų ataka prieš Zaporižią: numetė šešias bombas (nuotr. Telegram)
36

9

TIESIOGIAI
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:18

Kruvina okupantų ataka prieš Zaporižią: numetė šešias bombas

Rugsėjo 23 d. naktį okupantai aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižią. Per apšaudymą žuvo vienas žmogus.

Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Zaporižios srities policijos departamento viršininko Ivano Fiodorovo „Telegram“ kanalu.

I. Fedorovas pranešė, kad, pagal preliminarius duomenis, priešas smogė miestui šešiomis sprogstamosiomis aviacinėmis bombomis. Buvo smogta civilinei infrastruktūrai ir gyvenamiesiems namams, dėl to kilo gaisrai.

„Žuvo vyras – jo kūną gelbėtojai ištraukė iš po griuvėsių“, – pridūrė administracijos vadovas.

Antra naktis iš eilės

Tai buvo antra naktis iš eilės, kai Rusija masiškai bombardavo Zaporižę aviacinėmis bombomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:47

JAV ir sąjungininkės pasižadėjo ginti NATO teritoriją po Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų

Jungtinės Amerikos Valstijos pirmadienį patvirtino, kad gins NATO teritoriją nuo įsibrovimų, Rusijai pakartotinai pažeidus Europos NATO narių oro erdvę. 

„Jungtinės Valstijos remia mūsų NATO sąjungininkes šių oro erdvės pažeidimų akivaizdoje. Noriu pasinaudoti šia pirmąja proga pakartoti ir pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkės gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – per skubiai surengtą Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį Niujorke sakė JAV ambasadorius Mike'as Waltzas. 

Rusija turėtų tuojau pat nutraukti tokį pavojingą elgesį, sakė naujai paskirtas ambasadorius. 

„Tikimės, kad Rusija ieškos būdų neaštrinti padėties, o ne rizikuos ją plėsti“, – pridūrė M. Waltzas. 

Jis pabrėžė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas skyrė labai daug laiko ir pastangų, siekdamas užbaigti „siaubingą“ Rusijos ir Ukrainos karą. Rusija turėtų tiesiogiai derėtis su Ukraina dėl karo nutraukimo, sakė M. Waltzas. 

Lenkija numuš Rusijos lėktuvus

Tiesiogiai kreipdamasis į Rusijos vyriausybę, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis perspėjo, kad jos lėktuvai bus numušti. 

„Jei kita raketa ar orlaivis be leidimo, tyčia ar per klaidą, įskris į mūsų erdvę ir bus numuštas, o nuolaužos nukris NATO teritorijoje, būkite malonūs čia atėję nedejuoti. Jūs buvote įspėti“, – sakė R. Sikorskis. 

Pastarosiomis savaitėmis NATO sąjungininkės pareiškė didėjantį susirūpinimą dėl Rusijos įvykdytų jų oro erdvės pažeidimų. Estija penktadienį pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai 12 minučių skraidė jos oro erdvėje. Rusija tai neigia. Anksčiau daug Rusijos dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę, Rusijai bombarduojant Ukrainą. Rumunija taip pat pranešė apie Rusijos droną, įskridusį į jos oro erdvę. 

Rusija neigia oro erdvės pažeidimus 

Rusijos ambasadoriaus JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis apkaltino NATO šalis „skleidžiant akivaizdų melą". 

„Faktai įrodo, kad rugsėjo 19 d. trys Rusijos naikintuvai MIG 31 atliko suplanuotą skrydį iš Karelijos į aviacijos bazę Kaliningrado srityje, griežtai laikydamiesi tarptautinių oro erdvės naudojimo taisyklių. Rusijos lėktuvai nenukrypo nuo sutarto maršruto ir neįskrido į Estijos oro erdvę“, – teigė jis. 

Nėra jokių įrodymų, kad tariamai Lenkijoje rasti dronai yra rusiškos kilmės, sakė jis. 

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad NATO yra pasirengusi imtis visų būtinų veiksmų NATO teritorijai ginti. 

„Esame budrūs. Reaguojame į padėtį. Ir jei mums teks susidurti su lėktuvais, kurie be leidimo veikia NATO oro erdvėje, mes tai padarysime. Jungtinė Karalystė palaiko savo draugus“, – sakė ji. 

JK yra pasiryžusi didinti spaudimą Rusijai, kol ji nebaigs neteisėto karo prieš Ukrainą, pridūrė ji. 

JT: grėsmė Europos saugumui 

Generalinio sekretoriaus padėjėjas Miroslavas Jenča sakė, kad Rusijai priskiriamus NATO oro erdvės pažeidimus JT laiko grėsme Europos saugumui. 

„Šie pastarieji incidentai dar labiau išryškino ir taip didelę įtampą, keliančią grėsmę Europos saugumui, karui tęsiantis Ukrainoje. Suverenių šalių oro erdvės pažeidimai yra nepriimtini“, – sakė jis JT Saugumo Tarybos posėdyje. 

Paminėjęs neseniai įvykusius Rusijos dronų ir naikintuvų įsiveržimus į Estiją, Lenkiją ir Rumuniją, M. Jenča paragino nedelsiant deeskaluoti padėtį. 

Saugumo Taryba susirinko Estijos prašymu. Pagal tarptautinę teisę 15 narių JT Saugumo Tarybos rezoliucijos yra privalomos ir gali būti nagrinėjamos tarptautiniuose teismuose. Ji daugiausia svarsto konfliktus, keliančius grėsmę pasaulio taikai. Rusija turi veto teisę, todėl dėl karo Ukrainoje Saugumo Tarybos rankos yra surištos.

Skaityti daugiau
07:21

Per dronų ataką Maskvoje sprogimai griaudėjo devyniuose rajonuose

Maskvos valdžia pirmadienį patvirtino, kad Rusijos sostinę puolė dronai. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas „Baza“, remdamasis Maskvos mero Sergejaus Sobianino pareiškimu.

Pasak pranešimo, Rusijos oro gynybos sistemos atrėmė dronų ataką Maskvoje, „visos pagalbos tarnybos“ buvo įvykio vietoje. Pranešta apie sprogimus devyniuose miesto rajonuose. 

„Baza“ taip pat pranešė apie skrydžių vėlavimus Maskvos oro uostuose: devyni skrydžiai vėlavo Šeremetjevo oro uoste, šeši Vnukovo ir trys Domodedovo. 

Pasak BBC, Rusijos federalinė oro transporto agentūra („Rosaviacija“) neigė pranešimus apie oro uostų uždarymą, nors patvirtino „laikinus apribojimus“ Šeremetjevo oro uoste. 

Maskvos meras pareiškė, kad buvo numušti devyni dronai, pranešė BBC.

Skaityti daugiau

Dainius
Dainius
2025-09-23 07:26
Kada susivienysim Europa Amerika ir vakarų pasaulis-pradėsime rimtai naikint rusų nacius ir gnydosPutino chuntą?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
