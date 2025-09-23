Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas sulaukė klausimo, ar dar pasitiki Putinu: „Atsakysiu po mėnesio, gerai?“

2025-09-23 20:44
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-09-23 20:44
2025-09-23 20:44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas miglotai atsakė į klausimą, ar vis dar pasitiki Vladimiru Putinu.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas miglotai atsakė į klausimą, ar vis dar pasitiki Vladimiru Putinu.

0

Susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu jo buvo paklausta, ar jis vis dar pasitiki Rusijos režimo lyderiu V. Putinu.

„Atsakysiu jums po maždaug mėnesio, gerai?“ – nurodė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Trumpo kantrybė su Putinu baigiasi

Panašu, kad D. Trumpo kantrybė su V. Putinu pastaruoju metu senka. Antradienį jis pagrasino Rusijai griežtais tarifais, tačiau pareiškė, kad NATO šalys turi nustoti sau daryti gėdą perkant rusišką naftą, rašo „Sky news“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jie negali daryti to, ką daro. Jie perka naftą ir dujas iš Rusijos, nors kovoja su Rusija. Tai jiems gėdinga“, – sakydamas kalbą Jungtinėse Tautose sakė jis.

Ji teigė, kad apie šią „nepateisinamą“ tendenciją sužinojo tik prieš dvi savaites.

D. Trumpas apkaltino Indiją ir Kiniją, kad jos yra „pagrindinės karo finansuotojos“.

JAV prezidentas teigė, kad yra pasirengęs įvesti „labai griežtus muitus“ Rusijai, kurie, jo nuomone, „sustabdytų kraujo praliejimą“ beveik akimirksniu. Tačiau jis pareiškė, kad tai padarys tik tuo atveju, jei Europos šalys nustos pirkti Rusijos naftą ir seks jo pavyzdžiu.

NATO narė Turkija nuo 2023 m. yra trečia pagal dydį Rusijos naftos pirkėja po Kinijos ir Indijos, kaip teigia Energetikos ir švaraus oro tyrimų centras, o kitos narės Vengrija ir Slovakija taip pat perka energijos išteklius iš Maskvos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas susitiko su Zelenskiu ir apie Ukrainą prabilo pasikeitusiu tonu: „Geri kovotojai“ (142)
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
„The Financial Times“: vienas iš scenarijų – Rusijos įsiveržimas į Baltijos valstybių teritoriją (69)
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Turite susitaikyti su realybe“: Trumpo pasiuntinys Donbasui prognozuoja Baltijos šalių likimą (207)
Trumpas pripažino: greitai užbaigti karo nepavyko, Putinas mane tikrai nuvylė (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas pripažino: greitai užbaigti karo nepavyko, Putinas mane tikrai nuvylė (142)

