Dronų ataka Maskvoje: mieste aidėjo sprogimai, prie Kremliaus pastatyti kariai

Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad per naktį numušė 193 ukrainiečių bepiločius orlaivius, o vietos valdžios institucijos paskelbė, kad per šį antskrydį žuvo žmogus.
„Praėjusią naktį priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo ir sunaikino 193 Ukrainos kovinius bepiločius orlaivius“, – platformoje „Telegram“ rašė.
Pasienyje esančios Briansko srities gubernatorius Aleksandras Bogomazas platformoje „Telegram“ pranešė, kad Pogaro kaime dronas pataikė į mikroautobusą, žuvo vairuotojas ir buvo sužeisti penki keleiviai.
Rusijos pajėgos su Ukraina besiribojančiame Brianske iš viso numušė 47 dronus, dar 40 – Maskvos regione, kur dauguma nepilotuojamųjų skraidyklių skriejo link sostinės, pranešė Gynybos ministerija.
Tęsdama 2022 m. vasario mėn. pradėtą plataus masto invaziją, Rusija nuolat rengia dronų ir raketų atakas, ypač prieš Ukrainos energetikos tinklus.
Savo ruožtu, Ukraina į tai vis dažniau smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir kitiems energetikos infrastruktūros objektams.
Sužeistųjų per Rusijos drono smūgį į mikroautobusą Ukrainos Sumų srityje padaugėjo iki 13, vienas žmogus žuvo
Ukrainos Sumų srityje Rusijos dronui smogus į mikroautobusą žuvo 69 metų vyras ir buvo sužeista 13 žmonių, tarp jų 8 metų berniukas ir 15 metų mergaitė, sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Pasak jo, du sužeistieji – vaikas ir suaugęs – yra sunkios būklės, gydytojai kovoja už jų gyvybes. Tarp sužeistųjų yra du 15 ir 8 metų vaikai, pranešė jis.
„Šioje kelio atkarpoje galioja eismo apribojimai. Tai didelės rizikos zona, kurią priešas ne kartą puolė dronais. Parengtas ir patvirtintas keleivių vežimo aplinkkeliu planas. Transporto operatoriams buvo pranešta apie alternatyvius, saugesnius maršrutus“, – pridūrė jis.
„Gydytojai šiuo metu apžiūri dar tris sužeistus žmones, Rusijos bepiločiui orlaiviui Sumų rajone rėžusis į keleivinį mikroautobusą. Taigi, sužeistųjų per Rusijos ataką skaičius išaugo iki 13“, – vėliau „Telegram“ kanale pranešė O. Hryhorovas.
Jo teigimu, tarp sužeistųjų yra dešimt moterų, vienas vyras ir du vaikai.
„20.40 val. buvo žinoma, kad per bepiločio orlaivio ataką prieš mikroautobusą žuvo 69 metų vyras“, – feisbuke pranešė prokuratūra.
Dronų ataka Maskvoje: mieste aidėjo sprogimai, prie Kremliaus pastatyti kariai
Sekmadienio vakarą Rusijos sostinę Maskvą atakavo „nežinomi dronai“. Rusijos valdžia tradiciškai „ramina“, kad tariamai viskas buvo numušta, tačiau visoje Maskvoje buvo girdimi sprogimai.
Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Ukrainos Kovos su dezinformacija centro vadovo Andrijaus Kovalenkos informacija ir Rusijos žiniasklaida
Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad per naktį numušė 193 ukrainiečių bepiločius orlaivius, 40 jų – Maskvos regione vietos, valdžios institucijos paskelbė, kad per šį antskrydį žuvo žmogus.
A. Kovalenko pranešė tik tiek, kad Maskva buvo atakuojama dronais, tačiau detalių nepateikė. Tuo tarpu Rusijos žiniasklaida skelbia daugybę nuotraukų ir vaizdo įrašų iš Rusijos sostinės: ten labai triukšminga, girdimi sprogimai, mieste iškilo dūmų stulpas. Tarp Maskvos gyventojų vyrauja panika.
Rusijos kanalai teigia, kad Ukrainos dronas tariamai pataikė į daugiaaukštį namą. Tačiau tai labiau primena Rusijos priešlėktuvinės gynybos, kuri „išgarsėjo“ pataikymais į savo pačios daugiaaukščius namus, „darbą“, pažymi „RBC-Ukraine“.
Tuo tarpu Maskvos meras Sergejus Sobianinas skelbia, kad „viskas numušta“. Jis teigia, kad Rusijos oro gynyba tariamai „atrėmė“ dronų atakas. Tiesa, jis nekomentuoja dūmų stulpo Rusijos sostinės centre.
Tuo tarpu internete jau pasklido nuotrauka, kurioje – priešais Kremlių išsirikiavę Rusijos kariai su kulkosvaidžiais.
Pažymėtina, sekmadienio dieną Maskvos srityje buvo girdimi sprogimai netoli aerodromo, kuriame yra dislokuota strateginė Rusijos aviacija.