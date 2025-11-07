„Tai gal čia jūsų kaimo žmonės“: Šiaulių rajone – neregėtas migrantų antplūdis

Viešinti vardo bei pavardės nepanorusi Gedinčių gyventoja naujienų portalui tv3.lt atskleidžia įvykių detales ir papasakoja susiklosčiusią situaciją.
„Per pusantros savaitės (migrantai) pasirodė tris kartus. Pirmą kartą šeši asmenys, paskui, po savaitės dar šeši... Atrodo, kad šeši, negaliu tiksliai pasakyti, nes buvo ne prie mūsų namo. Tada dar kitą dieną, vėl prie mūsų namo, vėl pasirodė šeši asmenys. Kiek jie patys sakė, iš Somalio, iš Maroko“, – pasakoja moteris.
Moteris teigia, kad iš miškų į kiemus atėję asmenys prašė pagalbos – kviesti policiją. Visi migrantai, pasak jos, buvo 20–30 metų amžiaus vyrai. Tiesa, vyrai buvo mandagūs, tylūs ir nuoširdžiai prašė pagalbos. Jie buvo ne tik labai sušalę, bet ir išsekę – pirmąjį kartą teko kviesti ne tik policiją, bet ir medicininę pagalbą.
Gyventojus slegia nežinia ir baimė
Gedinčių gyventoja atvirauja, kad dėl susiklosčiusios situacijos gyventojai patiria itin daug streso, o į įvykio vietą atvykę pareigūnai nesileidžia į jokias kalbas ir „tyli, kaip vandens į burną prisisėmę“.
„Atvažiavę pareigūnai jų pasiimti, konkrečiai su mumis, kurie buvome išėję į lauką ir žiūrėjome visą situaciją, niekas nieko neaiškino, niekas nieko nesakė. Paskutinį, tą trečią kartą, kai apsilankė pabėgėliai, tiesiog aš pati priėjau prie policininko, ir kaimynė dar viena priėjo, ir mes sakom: „O kodėl jūs tylite, kodėl žiniasklaidoje nėra jokios žinutės, kad pas mus kaime jau trečią kartą pasirodė pabėgėliai?’“ – pasakoja ji.
Moteris teigia, kad norėtų bent būti informuota apie situaciją – daugiausia streso kelia palikimas nežinomybėje: „Mes tiesiog esame bijantys žmonės. Žmonės metuose, yra kas nori vakare išeiti dar su šuniuku pasivaikščioti, bet mes tiesiog bijom. Nors bent, kad kažką informuotų, kažką praneštų, kažką tai pasakytų.“
Policijos iškvietimai ir vietinių pagalba
Prisimenama, jog policija buvo kviesta visus tris kartus. Pasak moters, patys atvykėliai to prašė, o vietos gyventojai, laukdami pareigūnų, dar ir išsekusių asmenų pagailėjo – išnešė užkąsti bei atsigerti.
Policijos atstovai patvirtino, kad tokie iškvietimai buvo – per visus tris kartus sulaikyta 20 nelegalių migrantų. Pasak policijos atstovų, pareigūnai migrantus tik sulaiko ir iškviečia Pasienio tarnybą, kuri atlieka atitinkamas procedūras.
Gedinčių gyventojai įsiminė pokalbis su 112 dispečere: „Kai paskambinau 112 ir pasakiau, kad mes vėl turime būrį pabėgėlių, man ta moteris sako: „Tai gal čia jūsų kaimo žmonės.“ Palaukit, sakau, ponia miela, pas mus kaime tokie negyvena. Mes juk nemaži vaikai – tik siųskit policijos ekipažą, tokių nesąmonių neklausinėjus. Jau tada sako: „Gerai, gerai, atsiųsime.“
Spėlionės apie pabėgėlių atgabenimą
Moteris pasakoja, jog vietos gyventojai spėlioja, kad migrantus į vietą kažkas atveža. Kaimas yra šalia gražaus miškelio, tad spėjama, jog juos kažkas miške paleidžia ir „viskas, eina jie laimės ieškoti“.
„Kažkuris iš jų dar ir kalbėjo šiek tiek rusiškai, aš jų tiesiog rusiškai užklausiau: „Palaukit, jūs gi taip nei iš šio, nei iš to iš dangaus neiškritote, jus kažkas atveža ir paleidžia. Jūs vis vien kažkokius duomenis apie juos tai žinote...“ Bala žino, kaip čia iš tikrųjų yra“, – prisimena moteris.
Net ir pabėgėlių užklausus, iš kur jie čia atsirado, jie griežtai tylėjo ir vietos gyventojams nieko nepasakojo, tik pradėjo kalbėtis nesuprantama kalba tarpusavyje. Moteris pasakoja, kad šią savaitę daugiau asmenų nebepasirodė. Manoma, kad gal juos atgabenantys asmenys išsigando kaskart kviečiamos policijos.
„Kaip čia taip gali būti? Tylus, ramus kaimelis, gražus tas mūsų kaimelis, iš kur tiesiog gali atsidurti pabėgėliai, iš tokių tolimiausių kraštų“, – stebisi ji.
„Kodėl tik Vilniuje ten tie skraidantys balionai, visokie biesai. O čia konkretūs žmonės ir toks didelis kiekis per pusantros savaitės. Nu, žinokite, tikrai jau nebejuokinga yra. Visgi tas Latvijos pasienis ne taip ir toli yra... Kiek mes girdėjom, į Latviją jų yra atvykę apie 2 tūkst. ir juos išvežioja. Bet čia tik tokios kalbos“, – pridūrė moteris.
Gyventojai imasi įvairių saugumo priemonių
Moteris atvirauja, jog susiklosčius tokiai situacijai vietos gyventojai nusprendė imtis griežtesnių saugumo priemonių: „Žinote, pas mus kaimelyje tos durys nėra su kodais, tai nusprendėm, kad iš vidaus reikia dėtis kažkokius užraktus laiptinėse, kad jie, neduok Dieve, į laiptinę neįeitų.“
Gedintėse gyvenanti moteris pasakoja, kad ieško būdų, kaip save nuraminti. Vienas jų – šalia lovos pastatytas plaukų lako balionėlis: „Sakau, neduok tu Dieve, jei veržtųsi per duris, gal bent tokiu dalyku apsiginčiau.“
„Mes juk visi esame žmonės ir matome, kad tikrai bloga padėtis yra. Gaila, gaila, baisiausiai, bet tuo pačiu yra ir labai baugu, kad pas mus kaime tokie dalykai dedasi. Mums yra skaudu, o kodėl niekas nesiruošia mūsų apginti, pranešti – nu pasikalbėkit bent jau su mumis“, – atvirauja moteris.
Migrantų iš Somalio skaičiaus augimas Europoje
„KAAB TV“ praneša, jog Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis, per pirmus aštuonis 2025 m. mėnesius į Europą atvykusių Somalio migrantų skaičius smarkiai išaugo.
Remiantis ataskaita, nuo 2025 m. sausio iki rugpjūčio į Europą jūra ir sausuma atvyko 5435 Somalio migrantai – tai triskart daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.
Skaičiuojama, kad somaliečiai dabar sudaro beveik 4 proc. visų migrantų, atvykusių į Europą iki 2025 m., todėl yra viena labiausiai paplitusių Afrikos tautybių Europoje. Ataskaitoje pažymima, kad somaliečių migrantai buvo užregistruoti visuose pagrindiniuose migracijos maršrutuose į Europą.
Manoma, kad vien 2025 m. šimtai migrantų iš įvairių Afrikos šalių, įskaitant Somalį, Eritrėją, Sudaną ir Etiopiją, žuvo arba dingo be žinios jūroje, bandydami pasiekti Europą.
Migracija turi būti numeris vienas tema politikoje. Nuo to apkraunama sveikatos systema, pavojus nacionaliniam saugumui ir tapatybei.