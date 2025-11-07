 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolėje sulaikytas tauragiškis: nuo Latvijos pasienio vežė 7 neteisėtus migrantus

2025-11-07 07:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 07:55

Varėnos pasieniečiai Marijampolėje sulaikė tauragiškį, nuo Latvijos pasienio vežusį septynis neteisėtus migrantus. 

Varėnos pasieniečiai Marijampolėje sulaikė tauragiškį, nuo Latvijos pasienio vežusį septynis neteisėtus migrantus. 

0

Pirminiais duomenimis, Pakistano, Afganistano ir Sudano piliečiai atskrido į Baltarusiją, o iš ten, neteisėtai perėję valstybės sieną, įsibrovė į Latviją, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Trečiadienio vakarą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Marijampolėje sustabdė patikrinti jų dėmesį patraukusį automobilį „Škoda Octavia“. 

Universalą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 59-erių Tauragės rajono gyventojas. Automobilio salone ir bagažinėje VSAT pareigūnai išvydo septynis susispaudusius svetimšalius. Keturi jų prisistatė Pakistano piliečiais, nuo 19-os iki 34-erių, du – Afganistano, 25-erių ir 41-erių, vienas – 23-ejų Sudano piliečiu.

Nė vienas užsieniečių neturėjo dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES.

Automobilį „Škoda Octavia“ ir visą jo ekipažą VSAT pareigūnai sulaikė.

Pirminiais duomenimis, septyni sulaikyti migrantai iš savo šalių nukeliavo į Baltarusiją. Iš jos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, atsidūrė Latvijoje. Tauragiškiui vedliui padedant, atėjūnai tikėjosi pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių, greičiausiai – Vokietiją.

Apklausiamas vairuotojas pasieniečiams prisipažino, kad už migrantų nugabenimą iš Latvijos iki Lenkijos sienos turėjęs gauti 700 eurų atlygį.

Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Į neteisėtą žmonių gabenimą įsitraukęs Tauragės rajono gyventojas atsidūrė areštinėje. Ketvirtadienį, po apklausos, jis buvo paleistas skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Neteisėti migrantai laikinai apgyvendinti viename iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, jie bus perduoti Latvijos pasieniečiams.

Automobilis „Škoda Octavia“ laikinai saugomas VSAT Varėnos pasienio rinktinėje.

