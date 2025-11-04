 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po sienos uždarymo – rekordinis migrantų antplūdis į Lietuvą

2025-11-04 10:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 10:39

Spalio mėnesį Lietuva užregistravo rekordinį per pastaruosius pusę metų nelegalių įsibrovimų iš Baltarusijos teritorijos skaičių lapkričio, rašoma „Pozirk“. Rekordinis per pastaruosius pusę metų trečiųjų šalių piliečių nelegalios migracijos iš Baltarusijos teritorijos bandymų skaičius buvo užkirstas Lietuvoje spalio mėnesį – 275, kaip matyti iš „Pozirk“ atlikto operatyvinių duomenų analizės.

Po sienos uždarymo – rekordinis migrantų antplūdis į Lietuvą (nuotr. SCANPIX)

Spalio mėnesį Lietuva užregistravo rekordinį per pastaruosius pusę metų nelegalių įsibrovimų iš Baltarusijos teritorijos skaičių lapkričio, rašoma „Pozirk". Rekordinis per pastaruosius pusę metų trečiųjų šalių piliečių nelegalios migracijos iš Baltarusijos teritorijos bandymų skaičius buvo užkirstas Lietuvoje spalio mėnesį – 275, kaip matyti iš „Pozirk" atlikto operatyvinių duomenų analizės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Beveik pusė bandymų (116, arba 42 %) užfiksuota per paskutines penkias mėnesio dienas, po to, kai Lietuva uždarė sieną su Baltarusija dėl kontrabandinių cigarečių gabenimo meteorologiniais oro balionais. Spalio 31 d. užregistruotas rekordinis per pastaruosius trejus metus paros nelegalių sienos kirtimo bandymų skaičius (63).

Lietuvos vyriausybė spalio 29-ąją mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija.

Lietuva sieną uždarė reaguodama į civilinę aviaciją trikdančius kontrabandinius balionus.

Per pastarąjį mėnesį kaimyninės Europos Sąjungos šalys užregistravo 3 271 bandymą neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos pusės – tai 14,9 % mažiau nei rugsėjo mėnesį (3 844) ir 47,9 % daugiau nei 2024 m. spalio mėnesį (2 211).

Per 10 mėnesių 2025 m. buvo užkirstas kelias 41 160 bandymams – tai 20,6 % daugiau nei per analogišką praėjusių metų laikotarpį (34 132) ir 13,4 % daugiau nei per visus 2024 m. (36 291).

 

