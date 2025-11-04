 
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Triukšminga naktis Rusijoje: nugriaudėjo serijos sprogimų, dalis liko be elektros, uždaryti kai kurie oro uostai

2025-11-04 07:22
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-04 07:22

Naktis iš pirmadienio į antradienį Rusijoje buvo nerami, skelbia „Kanal 24“. Keliuose regionuose nugriaudėjo sprogimų serijos.

Sprogimų naktis Rusijoje: Ukraina atakavo Maskvą ir Dzeržinską (nuotr. SCANPIX)
Anot leidinio, informacija apie tai skelbiama „Telegram“ kanaluose, taigi dalis jos nėra oficiali, jos patikrinti nepriklausomai nėra galimybių.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:19

Skelbiama, kad dar pirmadienio vakarą buvo pranešta apie ataką Kursko srityje. Teigiama, kad buvo atakuota elektros pastotė Rylsko mieste, dėl to dešimtys tūkstančių vietos gyventojų liko be elektros.

Ši pastotė tiekia elektrą vartotojams trijuose Kursko srities rajonuose: Rylsko, Gluškovsko ir Korenivsko.

Sprogimai griaudėjo ir Voronežo srityje. Skaičiuojama, kad virš Borysoglibsko nugriaudėjo daugiau nei 10 sprogimų. Vietos gyventojai nurodo, kad sprogimai girdėjosi įvairiose miesto dalyse.

Gyventojai sako danguje matę blyksnius. Anksčiau gubernatorius Aleksandras Gusevas pranešė, kad regione jau sunaikinti septyni dronai.

Apie 12 sprogimų nugriaudėjo ir Žemutinio Naugardo srityje. Triukšmas prasidėjo apie 02:15.

Srities oro uoste buvo įvesti laikini apribojimai dėl dronų danguje.

Internete taip pat rašoma, kad Kstovo mieste kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje.

Apie sprogimus skelbta ir iš Lipecko miesto. Tačiau kol kas nėra išsamesnės informacijos.

