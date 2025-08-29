Rusijos smūgis Ukrainos sostinei: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 23

„Jie šaukėsi pagalbos“: 19-metis be baimės gelbėjo sužeistuosius Kyjive
Po Rusijos puolimo Kyjive rugpjūčio 28 d. sugriuvusio namo gyventojai ardė griuvėsius ir bandė išgelbėti savo kaimynus, laukdami gelbėtojų. Tarp jų buvo ir 19-metis Vladislavas Kalašnikovas. Nors per apšaudymą buvo sunaikintas jo paties butas, vaikinas skubėjo padėti kaimyninio namo gyventojams, rašo „Reuters“.
„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje
Europos diplomatai ir karo pareigūnai aptaria planą įkurti 40 kilometrų buferinę zoną tarp Ukrainos ir Rusijos fronto linijų. Šiame plane numatomas taikos palaikymo pajėgų dislokavimas, kad būtų kontroliuojamas ugnies nutraukimo režimas, rašo „Politico“.
Portugalija kirto Trumpui: jis elgiasi kaip „Rusijos agentas“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiuo metu elgiasi kaip „Rusijos agentas“, teikdamas pirmenybę Maskvai kare su Ukraina. Tai pareiškė Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, kalbėdamas jaunimo renginyje, praneša CNN.
M. Sousa aptarė tarptautinę situaciją ir šiuolaikinius iššūkius. Jis pavadino D. Trumpą naujo tipo politiniu lyderiu, kuris yra labiau emocingas ir orientuotas į tiesioginį kontaktą be tarpininkų.
JAV pritarė 825 mln. dolerių vertės ginklų pardavimui Ukrainai
JAV Valstybės departamentas pritarė maždaug 825 mln. dolerių (707,5 mln. eurų) vertės ginkluotės pardavimui Ukrainai, ketvirtadienį pranešė JAV Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra (angl. Defense Security Cooperation Agency, DSCA).
Į šį paketą įtrauktos padidinto nuotolio raketos ir susijusi įranga, kurios prašė Kyjivas. Agentūra nurodė, kad Kongresas buvo apie tai informuotas, kaip yra įprasta parduodant ginklus kuriai nors užsienio šaliai.
„Šis siūlomas pardavimas padės siekti Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų ir pagerinti šalies partnerės, kuri yra politinio stabilumo ir ekonominės pažangos Europoje jėga, saugumą“, – pareiškime teigė DSCA.
Pasak agentūros, ginkluotės pirkimui bus panaudota Jungtinių Valstijų, Danijos, Nyderlandų ir Norvegijos finansinė pagalba.
Ši žinia pasirodė po to, kai Rusija trečiadienio naktį paleido daugiau nei 600 bepiločių orlaivių ir raketų – tai buvo intensyviausias bombardavimas nuo liepos pabaigos, kuris buvo surengtas nepaisant jau kurį laiką dedamų diplomatinių pastangų užbaigti karą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Rusijos smūgis Ukrainos sostinei: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 23
Žmonių, žuvusių per Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių ataką Ukrainos sostinėje Kyjive, kuri buvo įvykdyta rugpjūčio 28 d., skaičius padidėjo iki 23, gelbėjimo operacijos vis dar tęsiamos, platformoje „Telegram“ pranešė šio miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Deja, žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 23“, – sakoma paskelbtame įraše.
Rugpjūčio 27-28 d. naktį Rusijos kariuomenė sudavė kombinuotą raketų ir bepiločių orlaivių smūgį Kyjivui. Ševčenkos, Holosijivskio, Darnyckio, Dniprovskio ir Desnianskio rajonuose užfiksuoti dideli sunaikinimai.