  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusai surengė itin pavojingus smūgius: Ukraina skubiai kreipėsi į TATENA

2025-11-09 07:15
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-09 07:15

Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
27

Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.

Karas Ukrainoje
07:13

Rusai surengė itin pavojingus smūgius: Ukraina skubiai kreipėsi į TATENA

Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.

A. Sybiha paragino TATENA skubiai sušaukti valdybą.

„Per šiandienos atakas Rusija vėl apšaudė transformatorines, kurios tiekia elektros energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms. Tai buvo ne atsitiktiniai, o gerai suplanuoti smūgiai. Rusija sąmoningai kelia grėsmę branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdybą, kad būtų reaguota į šiuos nepriimtinus pavojus“, – sako jis.

A. Sybiha taip pat paragino visas valstybes, kurios vertina branduolinį saugumą, ypač Kiniją ir Indiją, reikalauti, kad Rusija nutrauktų neapgalvotus išpuolius prieš branduolinę energetiką. Tokie smūgiai, anot jo, gali turėti katastrofiškų pasekmių.

„Reikia daryti visuotinį spaudimą, kad Maskva nutrauktų branduolinį šantažą“, – pabrėžia ministras.

