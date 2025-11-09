Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainosužsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.
Rusai surengė itin pavojingus smūgius: Ukraina skubiai kreipėsi į TATENA
Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.
A. Sybiha paragino TATENA skubiai sušaukti valdybą.
„Per šiandienos atakas Rusija vėl apšaudė transformatorines, kurios tiekia elektros energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms. Tai buvo ne atsitiktiniai, o gerai suplanuoti smūgiai. Rusija sąmoningai kelia grėsmę branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdybą, kad būtų reaguota į šiuos nepriimtinus pavojus“, – sako jis.
A. Sybiha taip pat paragino visas valstybes, kurios vertina branduolinį saugumą, ypač Kiniją ir Indiją, reikalauti, kad Rusija nutrauktų neapgalvotus išpuolius prieš branduolinę energetiką. Tokie smūgiai, anot jo, gali turėti katastrofiškų pasekmių.
„Reikia daryti visuotinį spaudimą, kad Maskva nutrauktų branduolinį šantažą“, – pabrėžia ministras.