Rusai pirmą kartą pasidavė ukrainiečių robotui: operacijos vadai atskleidė, kaip viskas vyko

Rusai per praėjusią parą Zaporižios srityje surengė 678 atakas, žuvo civilis, dar du buvo sužeisti
Rusijos pajėgos per praėjusią parą surengė 678 atakas, nukreiptas prieš 19 Zaporižios srities gyvenviečių. Per priešo apšaudymą Vasylivkos ir Polohų rajonuose žuvo 70-metė moteris, o dar viena tokio pat amžiaus moteris ir 36 m. vyras buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ pranešė šio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Pasak jo, Rusijos kariai inicijavo keturis antskrydžius, nukreiptus prieš Zaliznyčnę, Malynivką, Novoandrijivką ir Bilohirią. Iš viso 416 įvairaus tipo bepiločių orlaivių (daugiausia FPV) atakavo Malokaterynivką, Bilenkę, Stepnohirską, Plavnį, Stepovę, Mali Ščerbakus, Huliaipolę, Ščerbakus, Novodanylivką, Mala Tokmačką, Novoandrijivką, Čarivnę, Bilohirią, Malynivką, Poltavką ir Varvarivką.
Stepovė, Mala Tokmačka, Malynivka ir Ščerbakai tapo penkių smūgių, suduotų pasitelkiant reaktyvines salvinės ugnies sistemas, taikiniais. Rusų artilerija 253 kartus apšaudė Stepnohirską, Prymorskę, Plavnį, Stepovę, Mali Ščerbakus, Huliaipolę, Orichivą, Ščerbakus, Novodanylivką, Mala Tokmačką, Novoandrijivką, Čarivnę, Bilohirią, Malynivką ir Poltavką.
Valdžios institucijos gavo 32 pranešimus apie apgadintus namus ir infrastruktūros objektus.
Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko dar 1 tūkst. 130 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 21 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 mln. 132 tūkst. 200 karių, įskaitant dar 1 tūkst. 130 kariškių, kurie buvo prarasti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Rusija taip pat neteko 11 tūkst. 278 tankų (+8), 23 tūkst. 436 šarvuotųjų kovos mašinų (+37), 33 tūkst. 902 artilerijos sistemų (+23), 1 tūkst. 524 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 tūkst. 229 oro gynybos sistemų, 428 lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 72 tūkst. 600 bepiločių orlaivių (+235), 3 tūkst. 864 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 65 tūkst. 026 automobilių (+134) ir 3 tūkst. 980 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Trumpo ir Putino susitikimas gali neįvykti: CNN įvardija priežastis
JAV prezidento Donaldo Trumpo viltys greitu metu susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu gali būti sustabdytos. Numatytas pasaulio lyderių pagrindinių užsienio reikalų patarėjų susitikimas šią savaitę buvo atidėtas – bent jau kol kas, skelbia CNN.
D. Trumpas ketvirtadienį po pokalbio su V. Putinu sakė, kad abu „sutarė, jog kitą savaitę įvyks mūsų aukšto lygio patarėjų susitikimas“.
Kaip rašo CNN, numatytas M. Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimas kol kas atidėtas. Iš karto nebuvo aišku, kodėl susitikimas nebevyks šią savaitę, tačiau vienas iš šaltinių teigė, kad M. Rubio ir S. Lavrovas turėjo skirtingus lūkesčius dėl galimos Rusijos invazijos į Ukrainą pabaigos.
JAV priešinasi Europos Sąjungos vadovaujamam planui, pagal kurį Didžiojo septyneto šalys ketina išplėsti įšaldyto Rusijos turto naudojimą Ukrainai remti, rašo „Bloomberg“.
JAV pareigūnai, anot leidinio šaltinių, informavo savo Europos kolegas, kad kol kas jie neprisijungs prie šios iniciatyvos.
Naktį iš pirmadienio į antradienį buvo dronais masiškai atakuota Rusijos Rostovo sritis, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Apie sprogimus praneša įvairių srities rajonų gyventojai.
Viena Europos šalis nustebino: pasiūlė įsileisti Putino lėktuvą į savo oro erdvę
Bulgarija leis Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino lėktuvui skristi per savo oro erdvę, kad palengvintų planuojamą Rusijos lyderio ir Donaldo Trumpo susitikimą Budapešte, rašo „Euractiv“.
Apie tai pranešė šalies užsienio reikalų ministras.
Rusai smogė Ukrainai: sužeistų dešimtys, dalis liko be elektros ir vandens
Rusijos pajėgos naktį iš pirmadienio į antradienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska pravda“. Rusai panaudojo valdomas aviacines bombas.
Nukentėjo devyni žmonės, sugadinta mažiausiai 15 privačių namų Pramoniniame rajone.
„Charkivas užpultas priešo valdomomis aviacinėmis bombomis – mieste griaudėjo sprogimai. Preliminariai – pramoniniame rajone. Detales patiksliname“, – nurodė Charkivo meras Igoris Terechovas.
Rusai taip pat smogė Černihivo energetikos infrastruktūrai. Regiono centras liko visiškai be elektros.
„Gerbiamieji Černigovo miesto gyventojai! Situaciją matote patys – komunalinės įmonės „Černigovvodokanal“ objektai, kaip ir visas miestas, liko be elektros. Šiandien, spalio 21 d., nuo 5:30 val. vandentiekio darbuotojai pradėjo paleisti įmonės objektus iš alternatyvių energijos šaltinių. Dedame visas pastangas, kad užtikrintume vandens tiekimą su slėgiu, kuris atitiktų daugiaaukščių namų apatinių aukštų lygį. Prašome iš anksto pasirūpinti vandens atsargomis“, – nurodė bendrovė.
Įmonė taip pat paskelbė, kad ryte bus organizuotas geriamojo vandens pristatymas į atskirus miesto rajonus.
Rusai taip pat smogė ir Dniepropetrovsko sričiai, Pavlogradui. 16 žmonių buvo sužeisti, sugadintas infrastruktūros objektas.
„Pavlograde sužeista 16 žmonių, 15 iš jų paguldyta į ligoninę. Keturi yra sunkios būklės, kiti – vidutinio sunkumo. Sugadintas infrastruktūros objektas, kilo gaisras.
Agresoriaus dronas nukreiptas ir į Verbkovsko gyvenvietę. Ten taip pat kilo gaisras“, – praneša Dniepropetrovsko laikinasis administracijos vadovas Vladislavas Gajvanenko.
Nikopolio srityje Rusijos kariuomenė smogė artilerija ir dronais.
Rusai pirmą kartą pasidavė ukrainiečių robotui: operacijos vadai atskleidė, kaip viskas vyko
Rusai pasidavė Ukrainos robotui, rašo „Washington Post“. Tai žymi tolesnę karo transformaciją, pastebi leidinys.
Rusų kariai iš savo apkasų iškišo kartono gabalėlį, ant kurio buvo užrašyta „NORIME KAPITULIUOTI“, kad jį galėtų lengvai pamatyti virš jų skraidantys Ukrainos dronai.
Anot leidinio, tai buvo pirmas kartas, kai rusai pasiduoda nuotoliniu būdu valdomam sausumos dronui. Pirmas kartas, kai Ukraina užėmė poziciją ir paėmė karo belaisvius tokio įrenginio pagalba. Tai įvyko birželio mėnesį šiaurės rytų fronto dalyje.
Misiją vykdė Trečiosios puolimo brigados kariai, dronų įgula ir sausumos pajėgos.
„Washington Post“ atkūrė operaciją, peržiūrėjo brigados pateiktą filmuotą medžiagą ir apklausė puolime dalyvavusius vadus.
Anot vadų, misija padėjo Ukrainai atgauti strateginę poziciją Charkivo regione, tuo pačiu išsaugant Ukrainos karių gyvybes.
„Operacija taip pat dar kartą parodė, kaip intensyviai dronai keičia šiuolaikinį karą Ukrainos mūšio lauke – pirmiausia danguje, o dabar ir ant žemės.
Kadaise buvę retenybė, sausumos dronai greitai keičia karo pobūdį ne tik aprūpindami ir evakuodami fronto karius, bet ir tiesiogiai dalyvaudami puolimuose. Nors abi pusės naudoja dronus, Ukraina juos projektuoja taip, kad jie atliktų tam tikras funkcijas, kurios, pareigūnų teigimu, sumažins žmonių aukas ir išsaugos ribotus šalies žmogiškuosius išteklius, kadangi ji susiduria su daug gausesniu priešu“, – rašo leidinys.
Dronų kaina priklauso nuo jų dydžio, tačiau jie yra kur kas prieinamesni ir tikslesni nei artilerija. Birželio misijoje naudoto modelio kaina buvo apie 1 500 JAV dolerių.
Ukraina naudoja įvairius dronus ir robotus, kai kurie juda ant ratų ar vikšrų ir yra valdomi radijo signalais. Jų dydis gali būti nuo mažesnio nei mikrobangų krosnelė iki pakankamai didelio, kad galėtų vežti kelis žmones.
Ukrainos kariai tikisi, kad robotai galės perimti daugiau pagrindinių fronto užduočių, taip išgelbėti karius nuo kai kurių pavojingesnių sausumos karo darbų.
Kai kurie Ukrainos antžeminiai dronai yra aprūpinti nuotoliniu būdu valdomais kulkosvaidžiais, kiti gali nugabenti sprogmenis.
„Man geriausias rezultatas yra ne tai, kad paėmėme karo belaisvius, bet tai, kad nepraradome nė vieno pėstininkų“, – sako 26-erių brigados sausumos dronų kompanijos vadas Mykola. Jis vadovavo birželio operacijai.
„Laikai, kai operacijas skaičiuoju žmonių gyvybėmis, man baigėsi“, – sako Mykola.
„Štai kodėl aš vadovauju robotams“, – komentuoja jis.
„Mūsų užduotis buvo pakankamai paprasta“, – prisimena 35-erių sausumos dronų įgulos, kuri sėkmingai įvykdė puolimą, vadas Vladyka.
„Sunaikinti bazę, kurioje slėpėsi priešas“, – sako jis.
Keletą valandų jo trijų žmonių komanda peržiūrėjo stebėjimo vaizdo įrašus ir žvalgybos informaciją apie pozicijas, planus ir atsarginius planus savo planšetiniuose kompiuteriuose. Jie žinojo, kad bet kuris sausumos dronas turės keliauti iš savo bunkerio, esančio už kelių mylių, per laukus, gyvenvietę ir medžių liniją, kad pasiektų rusų karius. Kadangi prietaisai neturi savo kamerų, sausumos robotą valdantis karys turės pasikliauti tiesiogine transliacija iš virš galvos skraidančio oro drono.
Ankstyvą giedrą birželio rytą Vladykos komanda paruošė pirmąją dronų partiją – vieną neginkluotą oro įrenginį ir sausumos droną, kurį pakrovė trimis minomis – ir ant sienos pakabino ekraną, kad transliuotų jų kelionę link Rusijos kariuomenės.
Kai netoliese esanti vienetas paleido mažą ginkluotą droną tiesiai į poziciją saugančią barikadą, sukeldamas nedidelį sprogimą, Mykola iš savo netoliese esančio vadavietės nusiuntė žinutę Vladyka komandai: „Pradėkite savo veiksmus.“
Sausumos dronas buvo nukreiptas link rusų pozicijos. Tada, kaip ir planuota, jis įvirto į apkasus, sukeldamas didžiulį sprogimą. Ukrainiečiai nekantriai laukė bet kokių rusų judėjimo ženklų savo ekranuose. Jie nieko nematė.
„Mes neskubėjome. Mūsų užduotis buvo ne greitai, o teisingai atlikti darbą“, – prisimena Mykola.
Jie paruošė antrąjį sausumos droną, taip pat pakrautą sprogmenimis, ir nusiuntė jį link dabar jau sugadintos pozicijos. Dar kartą bombomis pakrautas oro dronas smogė į barikadą prie bunkerio įėjimo. Sausumos dronas sustojo už kelių metrų nuo įėjimo.
Kai žvalgybinis dronas sklandė virš galvų, o sausumos dronas laukė, kol sprogs, rusų karys iškišo galvą iš bunkerio, laikydamas rankoje kartono gabalą su užrašu. Dronas nusileido link kario, kad parodytų, jog suprato žinutę, tada parodė jam, kuria kryptimi eiti.
Iš savo bunkerio kitoje fronto linijos pusėje Mykola stebėjo tiesioginę transliaciją ir buvo nustebęs.
Du rusų kareiviai išlindo iš apkasų, neginkluoti ir netgi be neperšaunamų liemenių. Kiekvienas laikė po vieną kartono ženklo pusę.
Rusai sekė droną kaimo keliuku, kol pasiekė laukiančius Ukrainos karius, kurie liepė jiems atsigulti ant žemės ir paėmė juos į nelaisvę.