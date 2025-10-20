Vokiečių generolas perspėja dėl naujų Putino planų: jis išnaudoja laiką – štai kiek jo turime mes

Jei Rusija nebus sustabdyta Ukrainoje, demokratija likusioje Europoje bus rimtame pavojuje, pabrėžė jis.
„Putinas sustos tada, kai bus sustabdytas“, – leidiniui sakė A. Sollfrankas.
O tam reikia spaudimo.
Generolas: Putinas išnaudoja laiką
Frontas Ukrainoje yra įstrigęs, bet Rusijos karo pramonė veikia visu pajėgumu – Maskva vėl stiprina savo sausumos pajėgas.
Nepaisant tebesitęsiančios karinės agresijos prieš Ukrainą, Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas užkulisiuose formuoja naują, dar galingesnę armiją.
„Rusai restruktūrizuoja savo sausumos pajėgas netgi tuo metu, kai vykdo puolimą“, – pabrėžė vokiečių generolas.
Anot A. Sollfranko, kol Vakarai ginčijasi dėl pinigų ir ginklų pagalbos, V. Putinas išnaudoja laiką: Rusija stiprina rezervus, kuria modernius ginklus ir įgyvendina Ukrainos karo patirtį naujose taktikoje.
Europa ieško būdų, kaip remti Ukrainą
Vokiečių generolui aišku: jei Europa pagaliau nesiims ryžtingesnių veiksmų, susidarys pavojinga jėgų pusiausvyra.
„Turime remti Ukrainą viskuo, ko jai reikia“, – NYT nurodė A. Sollfrankas.
Tačiau kol Vašingtone vyksta ginčai dėl „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų, europiečiams trūksta milijardų. ES ieško būdų, kaip toliau finansuoti Ukrainą be JAV pagalbos – netgi naudojant įšaldytus Rusijos turtus.
Praėjusią savaitę vykusio NATO ir Europos gynybos ministrų susitikimo metu buvo apskaičiuota, kad vien kitąmet Ukrainai reikės apie 120 milijardų JAV dolerių (103 mlrd. eurų).
Vokietija ruošiasi karui
Generolas A. Sollfrankas NYT nurodė, kad Vokietijos tikslas yra iki 2029 m. tapti visiškai „pasirengusia karui“.
Jis pridūrė, kad pagrindiniai uždaviniai šaliai yra padidinti ginkluotąsias pajėgas, sukurti geresnius ir greitesnius ryšius tarp technologijų ir karinės pramonės, sumažinti biurokratiją, kad būtų galima įsigyti modernią įrangą.
Personalo klausimas taip pat yra labai svarbus. Vokietijos vyriausybė svarsto naują šauktinių tarnybos versiją, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas savanorių pritraukimui, o prireikus – privalomajai tarnybai.
