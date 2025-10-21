„Bloomberg“: JAV atsisako prisijungti prie Europos plano dėl įšaldyto Rusijos turto

JAV pareigūnai, anot leidinio šaltinių, informavo savo Europos kolegas, kad kol kas jie neprisijungs prie šios iniciatyvos.
JAV pareigūnai atsisako prisijungti prie Europos plano dėl įšaldyto Rusijos turto
Amerikiečių pareigūnai apie tai pranešė per pokalbius, vykusiuosius praėjusią savaitę Vašingtone.
Vienas iš šaltinių teigia, kad JAV kaip priežastį nurodė riziką rinkos stabilumui. Kitas šaltinis sako, kad JAV šiuo metu tiesiog nesiima jokių įsipareigojimų.
Kaip pastebi leidinys, šis žingsnis yra smūgis ES, kuri bandė įtikinti likusius G-7 narius prisijungti prie jos plano panaudoti įšaldytus centrinių bankų turtus kaip užstatą. Taip būtų galima gauti iki 140 mlrd. eurų paskolą Ukrainai. Europos Komisija rengia išsamų mechanizmo projektą, tačiau jo neskelbs, kol ES lyderiai jo nepatvirtins. Tai gali įvykti šią savaitę Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime.
Rugsėjo mėnesį iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad JAV yra pasirengusios panaudoti maždaug 5 mlrd. JAV dolerių vertės Rusijos turtą, įšaldytą JAV.
„Mes priėmėme rezoliuciją, kuri sako, kad mes galime jį konfiskuoti“, – sakė jis.
„Mes nesakėme, kad tai padarysime“, – pridūrė jis.
Vašingtono dvejonės ir susirūpinimas dėl rinkos stabilumo greičiausiai padrąsins skeptikus ES, įskaitant Belgiją. Belgijoje laikoma didžioji dalis turto. Belgai įspėjo, kad bet koks ilgalaikis turto naudojimas gali išprovokuoti teisminius ginčus, dėl kurių vyriausybės patirtų didelių nuostolių, destabilizuotų Europos finansų centro patikimumą ir netgi susilpnintų eurą.
Europos centrinis bankas anksčiau išreiškė panašias abejones. Sekmadienį prezidentė Christine Lagarde pritarė idėjai naudoti turtą kaip užstatą, bet pabrėžė, kad būtų geriau, jei visos šį turtą turinčios šalys veiktų kartu.
Didžioji dalis iš 280 mlrd. eurų įšaldytų Rusijos turto yra laikoma Europoje, daugiausia Belgijos „Euroclear“. Nors palūkanų pajamos iš šio turto jau yra pervedamos Kyjivui, ES dabar svarsto galimybę suteikti paskolas naudojantis įšaldytu turtu, kaip būdą gauti didelę naują finansavimo sumą. Tačiau tai yra teisiškai ir finansiškai sudėtinga.
