Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Bloomberg“: JAV atsisako prisijungti prie Europos plano dėl įšaldyto Rusijos turto

2025-10-21 07:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 07:46

JAV priešinasi Europos Sąjungos vadovaujamam planui, pagal kurį Didžiojo septyneto šalys ketina išplėsti įšaldyto Rusijos turto naudojimą Ukrainai remti, rašo „Bloomberg“.

Maskva, Rusija (nuotr. SCANPIX)

JAV priešinasi Europos Sąjungos vadovaujamam planui, pagal kurį Didžiojo septyneto šalys ketina išplėsti įšaldyto Rusijos turto naudojimą Ukrainai remti, rašo „Bloomberg“.

REKLAMA
1

JAV pareigūnai, anot leidinio šaltinių, informavo savo Europos kolegas, kad kol kas jie neprisijungs prie šios iniciatyvos.

JAV pareigūnai atsisako prisijungti prie Europos plano dėl įšaldyto Rusijos turto

Amerikiečių pareigūnai apie tai pranešė per pokalbius, vykusiuosius praėjusią savaitę Vašingtone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas iš šaltinių teigia, kad JAV kaip priežastį nurodė riziką rinkos stabilumui. Kitas šaltinis sako, kad JAV šiuo metu tiesiog nesiima jokių įsipareigojimų.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pastebi leidinys, šis žingsnis yra smūgis ES, kuri bandė įtikinti likusius G-7 narius prisijungti prie jos plano panaudoti įšaldytus centrinių bankų turtus kaip užstatą. Taip būtų galima gauti iki 140 mlrd. eurų paskolą Ukrainai. Europos Komisija rengia išsamų mechanizmo projektą, tačiau jo neskelbs, kol ES lyderiai jo nepatvirtins. Tai gali įvykti šią savaitę Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime.

REKLAMA

Rugsėjo mėnesį iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad JAV yra pasirengusios panaudoti maždaug 5 mlrd. JAV dolerių vertės Rusijos turtą, įšaldytą JAV.

„Mes priėmėme rezoliuciją, kuri sako, kad mes galime jį konfiskuoti“, – sakė jis.

„Mes nesakėme, kad tai padarysime“, – pridūrė jis.

Vašingtono dvejonės ir susirūpinimas dėl rinkos stabilumo greičiausiai padrąsins skeptikus ES, įskaitant Belgiją. Belgijoje laikoma didžioji dalis turto. Belgai įspėjo, kad bet koks ilgalaikis turto naudojimas gali išprovokuoti teisminius ginčus, dėl kurių vyriausybės patirtų didelių nuostolių, destabilizuotų Europos finansų centro patikimumą ir netgi susilpnintų eurą.

REKLAMA
REKLAMA

Europos centrinis bankas anksčiau išreiškė panašias abejones. Sekmadienį prezidentė Christine Lagarde pritarė idėjai naudoti turtą kaip užstatą, bet pabrėžė, kad būtų geriau, jei visos šį turtą turinčios šalys veiktų kartu.

Didžioji dalis iš 280 mlrd. eurų įšaldytų Rusijos turto yra laikoma Europoje, daugiausia Belgijos „Euroclear“. Nors palūkanų pajamos iš šio turto jau yra pervedamos Kyjivui, ES dabar svarsto galimybę suteikti paskolas naudojantis įšaldytu turtu, kaip būdą gauti didelę naują finansavimo sumą. Tačiau tai yra teisiškai ir finansiškai sudėtinga.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Mėnesiuką pakentėkit“: Rusijoje – kritinis benzino trūkumas (nuotr. Telegram)
Triukšminga naktis Rusijoje: dronais atakuota Rostovo sritis
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Rusai smogė Ukrainai: sužeistų dešimtys, dalis liko be elektros ir vandens (14)
Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (17)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ukrainoje žuvo rusų karo korespondentas (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų