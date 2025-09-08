Kadyrovas netikėtai iškėlė ultimatumą Ukrainai: įvardijo sąlygą taikai
Vladimiro Putino pakalikas Čečėnijos Respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas netikėtai iškėlė sąlygą taikai Ukrainoje.
Kaip R. Kadyrovas pareiškė propagandinei naujienų agentūrai interviu „RIA Novosti“, norint pasiekti taiką „Ukraina turi tapti Rusijos dalimi“.
Jis taip pat pabrėžė, kad dabar nutraukti karo veiksmus „nėra naudinga“.
„Tikslai ir uždaviniai nėra paimti iš oro – tai visos mūsų šalies saugumo garantija. Taika prie mūsų sienų įmanoma tik tada, kai Ukraina taps Rusijos regionu ar apygarda“, – Kremliaus naratyvus kartojo R. Kadyrovas.
Ukrainos pajėgos visiškai perėmė Donecko srityje esančio Zaričnės kaimo kontrolę
Ukrainos gynybos pajėgos visiškai perėmė Donecko srityje esančio Zaričnės kaimo kontrolę. Kaip praneša „Ukrinform“, šią žinią socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
„425-asis atskirasis šturmo pulkas „Skelia“ visiškai perėmė Zaričnės kaimo, esančio Donecko srityje, kontrolę“, – sakoma paskelbtame pareiškime.
Rugsėjo 5 d. „Ukrinform“ taip pat informavo, kad Nacionalinės gvardijos 4-osios greitojo reagavimo brigados „Rubiž“ kariai kartu su kitais daliniais išvalė vieną gyvenvietę Dobropilios sektoriuje.
Po rusų smūgio Kyjive žuvusiųjų skaičius išaugo iki trijų
Žmonių, žuvusių per rugsėjo 7 d. surengtą kombinuotą Rusijos ataką prieš Kyjivą, skaičius padidėjo iki trijų, tarp aukų yra vaikas. Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Sostinės Sviatošynskio rajone iš sunaikinto devynių aukštų pastato griuvėsių buvo ištrauktas mirusio vyro kūnas“, – sakoma paskelbtame pareiškime.
Kiek anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad rugsėjo 7 d. per Rusijos smūgį Kyjive žuvo du žmonės, o dar 20 buvo sužeista.
Gali atsakyti tuo pačiu? Rusų smūgis Ukrainos vyriausybės pastatui parodė tikrąjį Putino veidą
Didžiausias nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos raketų ir dronų išpuolis prieš Ukrainą rodo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nenori baigti karo, o priešingai – demonstruoja savo pasirengimą tolesniam karo veiksmų eskalavimui, rašo „The Telegraph“.
Leidinyje ypač pabrėžiama, kad per paskutinį apšaudymą buvo apgadintas vyriausybės pastatas. Kaip teigiama straipsnyje, žalą galėjo padaryti perimto drono nuolaužos. Kitas galimas paaiškinimas – dronas galėjo nukrypti nuo kurso dėl ryšio trikdymo priemonių.
„Aktualus lieka ir klausimas, ar Rusija, smogusi Vyriausybės pastatui, tikrai nori leisti Ukrainos dronams atsakyti smūgiais į savo vyriausybės pastatus. Juk neatmetama galimybė, kad Ukraina gali atsakyti tuo pačiu, jei šalies karinė vadovybė laikys šį smūgį tyčiniu“, – rašo „The Telegraph“.
Okupantai vėl smogė Ukrainos energetikos infrastruktūrai
Ukrainos Energetikos ministerija pirmadienį pranešė, kad naktį rusai vėl smogė Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
Pranešama, kad apšaudytas šiluminės energijos gamybos objektas Kyjivo srityje. Gelbėtojai ir energetikai likviduoja padarinius.
Socialiniuose tinkluose dalinamasi, kad per naktinį okupantų dronų išpuolį Kyjivo srityje buvo sutrikęs elektros tiekimas.
Rusija kare prieš Ukrainą neteko dar 910 karių ir keturių šarvuotųjų kovos mašinų
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 8 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 089 060 karių, įskaitant dar 910 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 168 tankų (+5), 23 258 šarvuotųjų kovos mašinų (+4), 32 545 artilerijos sistemų (+29), 1 481 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 1 217 oro gynybos sistemų, 422 lėktuvų, 341 sraigtasparnio, 57 278 bepiločių orlaivių (+461), 3 691 kruizinės raketos (+5), 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 61 135 automobilių (+81) ir 3 961 specialiosios technikos vieneto.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Trumpas pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad jis yra pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai, jog priverstų ją sudaryti taikos susitarimą.
Jis tokias pastabas žurnalistams išsakė sekmadienį prieš lipdamas į sraigtasparnį ant Baltųjų rūmų vejos, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Paklaustas, ar jis yra pasirengęs pereiti prie antrojo sankcijų Rusijai etapo ir nubausti prezidentą Vladimirą Putiną, D. Trumpas atsakė: „Taip.“
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad saugumo garantijų Ukrainai klausimas bus išspręstas ir kad Jungtinės Valstijos suteiks pagalbą.
„Nesu sužavėtas“: Trumpas po Rusijos smūgių Ukrainai ruošiasi pokalbiui su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausios masinės Rusijos atakos Ukrainoje yra nepatenkintas.
Rusija sekmadienio naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus.
Per ataką žuvo keturi žmonės ir užsidegė Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive.
„Nesu patenkintas. Nesidžiaugiu visa šia situacija“, – žurnalistams sakė JAV prezidentas, paklaustas apie Rusijos sekmadienį surengtą ataką ir pridūrė: „Nesu sužavėtas tuo, kas ten vyksta.“
Kalbėsis su Putinu ir Europos lyderiais
Jis taip pat patvirtino žurnalistams, kad „labai greitai“ kalbėsis su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patikslinęs, kad tai įvyks „per artimiausias kelias dienas“.
Be to, pasak D.Trumpo, savaitės pradžioje Baltuosius rūmus aplankys kai kurie Europos lyderiai, su kuriais jis aptars karą Ukrainoje.
Pasirengęs įvesti naujas sankcijas
Anksčiau sekmadienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, kad yra pasirengęs įgyvendinti naujas sankcijas Maskvai.
Kalbėdamas prie Baltųjų rūmų, jis atsakė „taip, esu“, kai buvo paklaustas, ar yra pasirengęs įvesti daugiau sankcijų Rusijai.
Tačiau išsamesnės informacijos D. Trumpas nepateikė.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad pasikliauja ryžtingu JAV atsaku į naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą.
Tuo tarpu Ukraina naikina kacapų naftą ir svarbiausia, kad naftos kaina nekyla, nes ji naikina tik rafinavimo stotis, o ne pumpavimo stotis. Viena didžiausių rafinavimo stočių prie Riazanės jau virto pelenų krūva.
Tuo tarpu lenkai vėl pramiegojo sulaikyti kacapų dronų skrydį virš jų oro erdvės, bet kažkodėl nepramiega sulaikyti ukrainiečių fūrų prie pasienio.
Slava Ukraini, smert kacapam!
Orbanas: Ukrainos likimas jau nuspręstas, bus padalyta į tris dalis
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad dabar vykstančios derybos saugumo garantijų Ukrainai nuves į jos teritorijos padalijimą į tris zonas – Rusijos, demilitarizuotą ir Vakarų, praneša vengrų naujienų portalas „Magyar Nemzet“.
Pasak V. Orbano, dabartinės diskusijos Europoje dėl saugumo garantijų iš esmės jau pripažįsta „Rusijos zonos“ egzistavimą, o šiuo metu diskutuojama tik apie jos dydį ir formatą.
Vengrijos premjeras pabrėžė, kad klausimas dėl vadinamosios demilitarizuotos zonos taip pat dar nėra išspręstas.
„Ukrainos likimas, atrodo, jau nuspręstas. Šiandien Europoje „elegantiškai“ svarstoma apie saugumo garantijas, bet šios garantijos iš tiesų reiškia Ukrainos padalijimą. Ukrainos padalijimo rezultatas bus Rusijos zona, demilitarizuota zona ir Vakarų zona. Rusijos zona jau egzistuoja. Šiandien diskutuojama tik apie tai, kiek regionų ji turėtų apimti“, – pabrėžė Vengrijos premjeras.
Be to, V. Orbanas dar kartą pasisakė prieš Ukrainos įstojimą į Europos Sąjungą ir NATO, pažymėdamas, kad tai tariamai sukeltų karą su Rusija ir sugriautų Europos ekonomiką. Tuo pačiu metu jis paragino sudaryti susitarimą su Rusija, kuris numatytų „strateginį bendradarbiavimą ir Ukrainos atsisakymą tapti Euroatlantinių struktūrų nare“.