TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Gerasimovui gimtadienio dieną – dovana iš Putino

2025-09-08 23:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 23:01

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas apdovanojo Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą drąsos ordinu, skelbia „Meduza“.

V. Gerasimovas (nuotr. SCANPIX)

0

Apdovanojimo dieną V. Gerasimovui suėjo 70 m.

Skelbiama, kad V. Gerasimovas apdovanotas už „drąsą, narsumą ir pasiaukojimą“ vykdant karinę pareigą.

V. Gerasimovas Generalinio štabo vadovo pareigas eina nuo 2012 m. Jo vadovavimo laikotarpiu Rusija 2014 m. aneksavo Krymą, 2015 m. dalyvavo karinėje kampanijoje Sirijoje, o 2022 m. pradėjo invaziją į Ukrainą.

V. Gerasimovas dalyvavo organizuojant ir rengiant Rusijos invazijos į Krymą ir Donbasą planus, dėl kurių jis buvo įtrauktas į Europos Sąjungos, JAV ir Kanados sankcijų sąrašus.

2024 m. birželį Tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje išdavė arešto orderius V. Gerasimovui ir tuometiniam gynybos ministrui Sergejui Šoigu dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Teigiama, kad jie galimai įvykdė karo nusikaltimus ir nusikaltimus prieš civilius gyventojus.

Rusijos Saugumo Taryba pareiškė, kad TBT arešto orderis S. Šoigu yra Vakarų vykdomo hibridinio karo prieš Maskvą dalis.

TOLIAU SKAITYKITE
