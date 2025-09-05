Putinas nori gyventi 150 metų: mokslininkai atsakė, ar tai įmanoma

Vertėjas, kalbėdamas mandarinų kalba, perdavė V. Putino mintį, kad nuolatinis organų persodinimas galėtų padėti žmogui „jaunėti“ ir netgi atitolinti senėjimą neribotą laiką, su galimybe gyventi iki 150 metų.
Nors jų pokalbis atrodė lengvabūdiškas, V. Putinas aktyviai remia mokslinius tyrimus, siekiančius prailginti gyvenimo trukmę, ir skiria tam reikšmingas valstybės lėšas.
2024 m. pradžioje jis inicijavo nacionalinį projektą „Naujos sveikatos išsaugojimo technologijos“, kurio tikslas – kovoti su ląstelių senėjimu. Šiam projektui buvo skirta daugiau nei 57 milijonai rublių (apie 633 tūkst. JAV dolerių) per dvejus metus.
Maksimali riba – 125 metai
Po V. Putino ir Xi Jinpingo pareiškimų apie galimą gyvenimo trukmę iki 150 metų BBC paklausė mokslininkų, ar tai realu.
Edinburgo profesorius Neilas Mabottas leidiniui pareiškė, kad daugiausiai savo gyvenimo trukmę pratęsti būtų įmanoma iki 125 metų.
Pasak jo, net ir persodinus pažeistus organus, pagyvenęs organizmas tampa pernelyg trapus ir neišlaiko streso, operacijų ir nuolatinio imunosupresinių vaistų vartojimo.
Šiuo metu mokslininkai bando persodinti genetiškai modifikuotų kiaulių organus – buvo sėkmingi eksperimentai su širdimi ir inkstais, bet abu pacientai mirė.
Kita kryptis – organų auginimas iš paties žmogaus ląstelių. Pirmieji laimėjimai pasiekti, bet iki praktinio pritaikymo dar toli, mokslininkas pasakojo BBC.
Leidinyje pabrėžiama, kad šios technologijos padeda gydyti ligas, bet neprailgina gyvenimo iki 150 metų.
