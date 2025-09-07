Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Ukraina pasikliauja stipriu JAV atsaku į Rusijos masinį išpuolį

2025-09-07 21:59 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 21:59

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad pasikliauja ryžtingu JAV atsaku į naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą.

Zelenskis ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad pasikliauja ryžtingu JAV atsaku į naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą.

0

Rusija naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus: sekmadienį žuvo keturi žmonės ir užsidegė pastatai vyriausybės komplekse, kuriame įsikūręs Ukrainos ministrų kabinetas.

„Svarbu, kad į šį šiandienos išpuolį būtų plataus masto partnerių atsakas“, – sakė V. Zelenskis savo vakarinėje kalboje.

„Pasikliaujame stipriu Amerikos atsaku. Štai ko reikia“, – teigė jis.

Po rusų atakos JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau sekmadienį pareiškė, kad yra pasirengęs įgyvendinti naujas sankcijas Maskvai.

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas taip pat teigė, kad Vašingtonas yra pasirengęs didinti spaudimą Rusijai, tačiau Europa taip pat turi imtis veiksmų, kad iš tiesų priverstų Maskvą sėsti prie derybų stalo.

