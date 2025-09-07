Masiškiausia Rusijos ataka nuo invazijos pradžios: į Ukrainą paleista virš 800 dronų

Ukrainos pajėgos fejerverkais pradeda nakties puolimą prieš agresorę Rusiją. Sunaikino okupuotoje Chersono teritorijoje netoli Naujosios Kachovkos esantį ginklų sandėlį.
O tai jau Rusijos Briansko sritis. Ukrainiečiai smūgiuoja naftos bazei, kuri priklauso „Družbos“ naftotiekio sistemai. Briansko naftos bazei suduotas dar vienas smūgis, po rugpjūčio pabaigoje surengtos atakos, kai ukrainiečiai visiškai sunaikino bazės naftos pumpavimo bokštą.
Pakartotinai Kyjivas atakuoja ir naftos bazę Ilske, Krasnodaro krašte. Ukrainos dronai naikina didžiausią Rusijos pietuose esančią naftos perdirbimo bazę. Per metus čia pagaminama daugiau kaip 6 milijonai tonų kuro.
Okupantų kariuomenę maitinančių naftos bazių naikinimas yra pagrindinė Kyjivo kova prieš štai tokį agresorės terorą.
Raketos ir dronai skrieja į gyvenamuosius rajonus. Šiąnakt surengta masiškiausia ataka prieš Ukrainą. Agresorė paleido daugiau kaip 800 dronų ir 13 raketų.
Sugriautame daugiabutyje gelbėtojai ieško įstrigusių žmonių. Rusų teroro aukomis tapo šiame name gyvenusi moteris ir jos kūdikis.
„Dar viena ataka. Labiausiai nukentėjo du rajonai – Darnitskio ir Sviatošinskio. Esame Sviatošinskio rajone, kur „Šachedas“ smogė daugiabučiui“, – kalbėjo Kyjivo meras.
NATO simbolio – žvaigždės kompaso – fone rūksta dūmai iš Ukrainos vyriausybės pastato. Kyjivo ugniagesių automobiliai ir net sraigtasparniai skuba gesinti pastatą.
„Gaisras kilo keliuose aukštuose. Pastatui smogė dronas. Kiek žinome, ten nėra aukų, ugniagesiai ten dirba.“
Nors aukų nėra ir nuostolių nedaug, ukrainiečiams tai skaudus smūgis. Pirmą kartą nuo invazijos pradžios apsauga nesuveikė ir agresorė smogė valdžios pastatui. V. Zelenskis okupantams pažadėjo atitinkamą atsaką. O sąjungininkes paragino skubiai įgyvendinti šią savaitę Paryžiuje aptartas saugumo garantijas.
Į europiečių susitikimą Paryžiuje penktadienį reagavo ir Putinas. Grasino, kad Ukrainos teritorijoje veikiantys Europos kariai bus teisėti taikiniai.
