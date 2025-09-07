Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JAV iždo sekretorius: esame pasirengę didinti spaudimą Rusijai

2025-09-07 18:56 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 18:56

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs „padidinti spaudimą“ Rusijai, tačiau Europa taip pat turi imtis veiksmų, kad iš tikrųjų priverstų Maskvą sėsti prie derybų stalo. 

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs „padidinti spaudimą" Rusijai, tačiau Europa taip pat turi imtis veiksmų, kad iš tikrųjų priverstų Maskvą sėsti prie derybų stalo. 

Šie pareiškimai pasirodė po naktį surengto puolimo, per kurį Rusija paleido į Ukrainą didžiausią nuo plataus masto invazijos pradžios prieš daugiau nei trejus metus dronų ir raketų skaičių, nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pastangų sustabdyti kovas. 

Turėjo „labai produktyvų pokalbį“

S. Bessentas sakė, kad D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as penktadienį turėjo „labai produktyvų pokalbį“ telefonu su Europos Komisijos vadove Ursula von der Leyen ir jis pats irgi kalbėjosi su ES lydere. 

„Mes kalbamės apie tai, ką ES ir JAV gali padaryti kartu. Ir mes esame pasirengę padidinti spaudimą Rusijai“, – NBC laidoje „Meet the Press“ sakė S. Bessentas. 

„Tačiau mums reikia, kad mūsų Europos partnerės sektų mūsų pavyzdžiu“, – pridūrė jis. 

D. Trumpas grasino nubausti rusišką naftą perkančias šalis, siekdamas nutraukti pagrindinį Rusijos prezidento Vladimiro Putino karo finansavimo šaltinį, tačiau iki šiol Indijai pritaikė tik vadinamąsias antrines sankcijas. 

„Jei JAV ir ES gali įvesti rusišką naftą perkančioms šalims daugiau sankcijų, antrinių tarifų, Rusijos ekonomika visiškai žlugs. O tai paskatins prezidentą Putiną sėsti prie derybų stalo“, – sakė S. Bessentas.

