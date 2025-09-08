Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėja ukrainiečius dėl ateinančios žiemos: „Daug optimizmo nėra“

2025-09-08 20:50 / šaltinis: BNS
2025-09-08 20:50

Ukrainiečiai turėtų būti pasirengę elektros tiekimo sutrikimams šį rudenį ir žiemą, Rusijos pajėgoms toliau atakuojant šalies energetikos infrastruktūrą, pirmadienį perspėjo viena didžiausių energijos tiekėjų.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
20

1

Rusija nuo 2022 metų vasario, kai pradėjo plataus masto invaziją, visoje Ukrainoje raketomis ir dronais intensyviai atakavo energetikos infrastruktūrą, sukeldama elektros tiekimo sutrikimus visoje šalyje.

„Daug optimizmo nėra“

Ankstesnėmis žiemomis milijonai žmonių turėdavo gyventi tamsoje, Ukrainai racionalizuojant energijos naudojimą ir reguliariai skelbiant ilgas elektros tiekimo pertraukas.

„Be abejo, niekas nežino, kas nutiks šį rudenį, bet atsižvelgiant į pastarąjį apšaudymą daug optimizmo nėra“, – pirmadienį sakė Ukrainos energijos tiekėjos „Jasno“ generalinis direktorius Serhijus Kovalenka.

Rusija anksti sekmadienį surengė didžiausią oro ataką nuo pat invazijos pradžios, pareikalavusią kelių žmonių gyvybių. Per išpuolį Kyjive taip pat buvo padegtas vyriausybinis pastatas. 

S. Kovalenka patarė ukrainiečiams „įsigyti išorinių baterijų ir žibintuvėlių“, ir būti pasiruošusiems ilgalaikiams elektros tiekimo sutrikimams.

Anksčiau pirmadienį Ukrainos energetikos ministerija pranešė, kad viena Kyjivo srities elektrinė buvo smarkiai apšaudyta.

„Tikslas akivaizdus: sukelti dar daugiau sunkumų taikiems Ukrainos gyventojams, palikti ukrainiečių namus, ligonines, darželius ir mokyklas be šviesos ir šilumos“, – platformoje „Telegram“ parašė ministerija.

Rusija taip pat atakavo ypatingos svarbos infrastruktūros objektą Ukrainos šiaurės rytų Sumų srityje, „Telegram“ paskelbė regioninė energijos operatorė „Sumyoblenerho“.

