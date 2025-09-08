Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

AFP šaltiniai: Rusijoje sulaikytas Prancūzijos pilietis

2025-09-08 20:18 / šaltinis: BNS
2025-09-08 20:18

Rusijoje sulaikytas Prancūzijos pilietis, jam paskirtas kardomasis kalinimas, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė prancūzų diplomatiniai šaltiniai.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusijoje sulaikytas Prancūzijos pilietis, jam paskirtas kardomasis kalinimas, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė prancūzų diplomatiniai šaltiniai.

2024-aisiais Rusijoje buvo sulaikytas kitas Prancūzijos pilietis, Laurent'as Vinatier.

Paryžius ir Vašingtonas kaltina Maskvą įkaitų ėmimu – jų šalių piliečių sulaikymu pagal nepagrįstus kaltinimus, siekiant juos iškeisti į Vakaruose sulaikytus rusus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvome informuoti apie vieno iš mūsų piliečių sulaikymą ir kardomąjį kalinimą Rusijoje, Tolimųjų Rytų regione“, – sakė šaltiniai, nenurodydami nei sulaikymo datos, nei aplinkybių.

„Mūsų generalinis konsulatas Maskvoje susisiekė su Rusijos institucijomis ir paprašė konsulinės apsaugos“, – pridūrė šaltiniai.

Jokios kitos informacijos jie nepateikė.

Penktadienį Prancūzijos dienraštis „Le Monde“ pranešė, kad Ramiojo vandenyno uostamiestyje Vladivostoke buvo sulaikytas prancūzų itin ilgų nuotolių dviratininkas, siekęs tapti greičiausiai dviračiu per Europą pervažiavusiu žmogumi.

44 metų Sofiane'as Sehili buvo apkaltintas neteisėtu sienos kirtimu, nurodė laikraštis.

Savaitgalį Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, cituodama Rusijos Tolimųjų Rytų pagalbos tarnybas, pranešė, kad S. Sehili buvo sulaikytas Vladivostoke, įtarus jį neteisėtu sienos kirtimu.

Savo interneto svetainėje S. Sehili save apibūdina kaip Prancūzijos pietvakariuose gyvenantį didelės ištvermės, po užsienį keliaujantį dviratininką.

49 metų L. Vinatier, dirbęs Šveicarijoje įsikūrusioje nevyriausybinėje konfliktų tarpininkavimo organizacijoje, 2024 metų birželį buvo sulaikytas Rusijoje ir nuteistas už šalies užsienio agentų įstatymo pažeidimą.

Prancūzija ragino Rusiją paleisti L. Vinatier, teigdama, kad jis buvo savavališkai sulaikytas.

Jo pavardė figūruoja naujuose kaltinimuose šnipinėjimu, už kuriuos gresia laisvės atėmimo iki 20 metų bausmė.

REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
