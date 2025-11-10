 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Paskelbė kada „Bentley“ pristatys pirmąjį elektromobilį: galės pasiekti 320 km/val.

2025-11-10 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 11:03

Nors „Bentley" anksčiau sušvelnino savo ambicingus planus pereiti vien prie elektros pavaros, pirmasis visiškai elektrinis markės modelis – jau pakeliui. Gamintojo vadovas Frankas Walliseris patvirtino, kad naujasis modelis debiutuos 2026 metų pabaigoje ir, pasak jo, taps pirmuoju pasaulyje tikrai prabangiu miesto visureigiu.

Bentley EXP 15 (nuotr. gamintojo)
15

Nors „Bentley“ anksčiau sušvelnino savo ambicingus planus pereiti vien prie elektros pavaros, pirmasis visiškai elektrinis markės modelis – jau pakeliui. Gamintojo vadovas Frankas Walliseris patvirtino, kad naujasis modelis debiutuos 2026 metų pabaigoje ir, pasak jo, taps pirmuoju pasaulyje tikrai prabangiu miesto visureigiu.

0

Kol kas pavadinimo neturintis automobilis markės hierarchijoje bus žemiau „Bentayga“ modelio, o jo ilgis nesieks penkių metrų. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

„Bentley EXP 15“ koncepcija
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Bentley EXP 15“ koncepcija

„Bentley“ automobilių kūrimo vadovas Matthias Rabe pabrėžė, kad modelis pasižymės itin mažu apsisukimo spinduliu (nors kol kas tik spėliojama, ar tam bus naudojama vairuojama galinė ašis), kad būtų patogus naudoti mieste.

Abu vadovai negailėjo komplimentų būsimam modeliui. M. Rabe žada, kad jis suderins, atrodytų, nesuderinamus dalykus: bus „patogus kaip „Flying Spur“ ir vikrus kaip „Continental GT“.“ Jis taip pat užsiminė apie itin greitą įsibėgėjimą ir maksimalų greitį, viršijantį 320 km/val.

Technologinė automobilio bazė – PPE platforma, sukurta kartu su „Audi“ ir „Porsche“. Patvirtinta, kad ši architektūra leis palaikyti 350 kW galios įkrovimą.

Nors kol kas neatskleidžiama, kiek techniškai „Bentley“ bus susijęs su būsimu elektriniu „Porsche Cayenne“ (kuris, kaip manoma, turės 108 kWh bateriją ir virš 800 AG), akivaizdu, kad britų modelis bus orientuotas į prabangą.

Gamintojas jau atskleidė, kad interjero apdailai bus sunaudota 30 kvadratinių metrų odos, kuri bus persiūta 150 metrų siūlų (iš viso 130 000 dygsnių).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

