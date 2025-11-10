Paskelbė kada „Bentley“ pristatys pirmąjį elektromobilį: galės pasiekti 320 km/val.

Kol kas pavadinimo neturintis automobilis markės hierarchijoje bus žemiau „Bentayga“ modelio, o jo ilgis nesieks penkių metrų.
„Bentley“ automobilių kūrimo vadovas Matthias Rabe pabrėžė, kad modelis pasižymės itin mažu apsisukimo spinduliu (nors kol kas tik spėliojama, ar tam bus naudojama vairuojama galinė ašis), kad būtų patogus naudoti mieste.
Abu vadovai negailėjo komplimentų būsimam modeliui. M. Rabe žada, kad jis suderins, atrodytų, nesuderinamus dalykus: bus „patogus kaip „Flying Spur“ ir vikrus kaip „Continental GT“.“ Jis taip pat užsiminė apie itin greitą įsibėgėjimą ir maksimalų greitį, viršijantį 320 km/val.
Technologinė automobilio bazė – PPE platforma, sukurta kartu su „Audi“ ir „Porsche“. Patvirtinta, kad ši architektūra leis palaikyti 350 kW galios įkrovimą.
Nors kol kas neatskleidžiama, kiek techniškai „Bentley“ bus susijęs su būsimu elektriniu „Porsche Cayenne“ (kuris, kaip manoma, turės 108 kWh bateriją ir virš 800 AG), akivaizdu, kad britų modelis bus orientuotas į prabangą.
Gamintojas jau atskleidė, kad interjero apdailai bus sunaudota 30 kvadratinių metrų odos, kuri bus persiūta 150 metrų siūlų (iš viso 130 000 dygsnių).
