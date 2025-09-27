Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Bentley“ ateities vizija: prabanga, tvarumas ir... speciali vieta šuniui vietoje keleivio sėdynės

2025-09-27 13:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 13:03

Kaip atrodys šimtmetį skaičiuojančios markės prabanga tylioje elektrinėje eroje? Į šį klausimą britų gamintojas „Bentley“ bando atsakyti drąsiu ir šiek tiek ekscentrišku koncepciniu modeliu EXP 15.

Bentley EXP 15 (nuotr. gamintojo)
15

Kaip atrodys šimtmetį skaičiuojančios markės prabanga tylioje elektrinėje eroje? Į šį klausimą britų gamintojas „Bentley“ bando atsakyti drąsiu ir šiek tiek ekscentrišku koncepciniu modeliu EXP 15.

0

Jis demonstruoja ne tik ateities dizaino kryptį, bet ir radikaliai naują požiūrį į salono erdvę, kurioje numatyta net speciali vieta šuniui vietoje priekinės keleivio sėdynės.

„Bentley EXP 15“ koncepcija
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Bentley EXP 15“ koncepcija

Koncepcinis modelis išlaiko klasikines „Bentley“ proporcijas – ilgas variklio dangtis ir masyvios priekinės grotelės išliko, nors po jomis nebesislepia W12 variklis.

Taip siekiama išsaugoti markės vizualinį identitetą. Tačiau kėbulo linijos tapo glotnesnės ir minimalistinės, o siauri galiniai LED žibintai pabrėžia modernumą.

Didžiausia inovacijų koncentracija – automobilio viduje. Į keleivio pusę galima patekti per viena priešais kitą atsiveriančias duris, o kartu su jomis į viršų pasikelia ir dalis stogo – taip sukuriama neįtikėtinai erdvi ir patogi įlipimo anga. Pati sėdynė gali pasisukti 45 laipsnių kampu į išorę, paversdama išlipimą elegantiška ceremonija.

Interjerą galima transformuoti iš keturviečio į trivietį, o didžiausia egzotika – galimybė vietoj priekinės keleivio sėdynės įmontuoti specialią, saugią ir minkštą lovą šuniui.

Automobilio salone atsisakyta tradicinės odos – vietoje jos naudojami perdirbti ir tvarūs bio-audiniai, o medienos apdaila tiekiama iš tvarių miškų. Valdymas taip pat minimalistinis: daugumą funkcijų valdo liečiami paviršiai ir gestai, taip siekiant sumažinti mygtukų ir „vizualinio triukšmo“ kiekį.

„Bentley EXP 15“ – tai riedanti idėjų laboratorija. Nors konkretūs techniniai duomenys neatskleidžiami, akivaizdu, kad tai – daugiau nei tik automobilis.

Tai bandymas iš naujo apibrėžti prabangą elektrinėje eroje, kurioje komfortas, tvarumas ir net meilė augintiniui tampa ne mažiau svarbūs nei arklio galios. 

