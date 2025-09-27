„Bentley“ ateities vizija: prabanga, tvarumas ir... speciali vieta šuniui vietoje keleivio sėdynės

Jis demonstruoja ne tik ateities dizaino kryptį, bet ir radikaliai naują požiūrį į salono erdvę, kurioje numatyta net speciali vieta šuniui vietoje priekinės keleivio sėdynės.
Koncepcinis modelis išlaiko klasikines „Bentley“ proporcijas – ilgas variklio dangtis ir masyvios priekinės grotelės išliko, nors po jomis nebesislepia W12 variklis.
Taip siekiama išsaugoti markės vizualinį identitetą. Tačiau kėbulo linijos tapo glotnesnės ir minimalistinės, o siauri galiniai LED žibintai pabrėžia modernumą.
Didžiausia inovacijų koncentracija – automobilio viduje. Į keleivio pusę galima patekti per viena priešais kitą atsiveriančias duris, o kartu su jomis į viršų pasikelia ir dalis stogo – taip sukuriama neįtikėtinai erdvi ir patogi įlipimo anga. Pati sėdynė gali pasisukti 45 laipsnių kampu į išorę, paversdama išlipimą elegantiška ceremonija.
Interjerą galima transformuoti iš keturviečio į trivietį, o didžiausia egzotika – galimybė vietoj priekinės keleivio sėdynės įmontuoti specialią, saugią ir minkštą lovą šuniui.
Automobilio salone atsisakyta tradicinės odos – vietoje jos naudojami perdirbti ir tvarūs bio-audiniai, o medienos apdaila tiekiama iš tvarių miškų. Valdymas taip pat minimalistinis: daugumą funkcijų valdo liečiami paviršiai ir gestai, taip siekiant sumažinti mygtukų ir „vizualinio triukšmo“ kiekį.
„Bentley EXP 15“ – tai riedanti idėjų laboratorija. Nors konkretūs techniniai duomenys neatskleidžiami, akivaizdu, kad tai – daugiau nei tik automobilis.
Tai bandymas iš naujo apibrėžti prabangą elektrinėje eroje, kurioje komfortas, tvarumas ir net meilė augintiniui tampa ne mažiau svarbūs nei arklio galios.
