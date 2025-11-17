Šokėją Justiną Mejerį kelis metus persekioja įkyri moteris: parodė, kas vyksta

Apie tai jis prakalbo socialinio tinklo Instagram paskyroje, situaciją sutiko pakomentuoti ir naujienų portalui tv3.lt
Persekioja žinutėmis
Justinas į socialinio tinklo istoriją įkėlė ekrano nuotrauką, kurioje matosi įžeidžiančios žinutės, rašytos šį kartą jau ne jam, o šokėjo draugei.
Prie nuotraukos jis rašė: „Akibrokštas tęsiasi, žinutė kitai draugei. Siunčiu daug meilės šitam žmogui ir, kad kuo greičiau pabustų iš savo sapno.“
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Justinu, jis papasakojo situaciją. Žinomas vyras atskleidė, kad tai vyksta kelis metus:
„Moteris jau tris metus mane atakuoja žinutėmis. Nors ir esu užblokavęs, šiuo metu žinutes gauna mano draugai ir mano šeimos nariai.“
Jis sakė į policiją kol kas nesikreipęs, tačiau tokios galimybės ateityje neatmeta.
„Šiam momentui nenoriu kreiptis į jokias institucijas dėl laiko stokos, bet jeigu situacija negerės, po Nauju metų reikės kažką galvoti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!