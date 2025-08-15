Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Justinas Mejeris pasirodė atsisveikinime su Vykintu Širma: prie kapo emocijas slėpė akiniais nuo saulės

2025-08-15 17:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 17:10

Rugpjūčio 15 d. Dubajuje miręs šokėjas Vykintas Širmas buvo išlydėtas į paskutinę kelionę. Ryte Tauragėje aukotos šv. Mišios už velionį, po kurių jis atgulė amžino poilsio.

Dubajuje mįslingai dingusio šokėjo Vykinto Širmo laidotuvės Tauragėje (Patricija Adamovič/BNS)
24

Rugpjūčio 15 d. Dubajuje miręs šokėjas Vykintas Širmas buvo išlydėtas į paskutinę kelionę. Ryte Tauragėje aukotos šv. Mišios už velionį, po kurių jis atgulė amžino poilsio.

REKLAMA
8

Pagerbti jo atminimo ir ištarti paskutinį „sudie“ susirinko gausus artimųjų ir draugų būrys.

Dubajuje mįslingai dingusio šokėjo Vykinto Širmo laidotuvės Tauragėje
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dubajuje mįslingai dingusio šokėjo Vykinto Širmo laidotuvės Tauragėje

Atsisveikino Justinas Mejeris

Su V. Širma atsisveikinti atvyko ir jo bičiulis Justinas Mejeris, kuris savo emocijas slėpė akiniais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinomas šokėjas bei atlikėjas Justinas Mejeris kiek anksčiau pasakojo, kad su Vykintu buvo pažįstami nuo vaikystės.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis buvo tikrai labai geras žmogus ir mano draugas. Kartu užaugome, nuo mažų dienų šokome sportinius šokius viename kolektyve. Jis visada buvo ambicingas, siekdavo savo tikslų bet kokia kaina, ir ši drąsa mane žavėjo“, – prisiminimais dalijosi Justinas.

REKLAMA

Justinui sunku susitaikyti su šia skaudžia žinia: „Širdis plyšta suvokiant realybę. Labai jo trūks… Didžiausios stiprybės jo šeimai, draugams ir visiems, kurie jį pažinojo.“

Turėjo prašymą

Kaip jau anksčiau skelbė velionio sesuo Dovilė, šeima turėjo vieną kuklų prašymą.

Liepos mėnesį šalį sukrėtė žinia apie jauno šokėjo mįslingą dingimą ir mirtį. Vykinto paieškoms buvo sutelktos visos pajėgos.

REKLAMA
REKLAMA

Informacija norintiems atsisveikinti

Primename, kad vėlų antradienio vakarą Vykinto sesuo Dovilė pasidalino įrašu, kuriame informuoja, kur ir kada bus galima atsisveikinti su broliu. Įrašu taip pat leido pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalu.

„Mano brolis, mano meilė, mano visuma, mano kraujas, mano šeima. Mylintis ir mylimas sūnus, nepakartojamas dėdė, talentingas šokėjas. Mes jį mylime ir visada mylėsime, jis išliks mūsų širdyse bei mintyse. Palydėkime mano brolį į paskutinę kelionę kviečiu penktadienį, rugpjūčio 15 d., 9 val. ryto mišios, Stoties g. 2, Tauragėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po to – laidojimo namai Sandėlių g. 2, Tauragėje. 16.30 val. atsisveikinimas su kunigu ir išvykimas į kapines“, – rašo Dovilė.

Vykintas Širmas (Nuotr. asmeninio albumo)

Taip pat šeima turi svarbų prašymą atvykstantiems palydėti Vykinto į paskutinę kelionę: 

„Ir iš kiekvieno jūsų prašysiu vieno balto rožės žiedo“.

Primename, jog liepos 11 dieną Dubajuje šeštadienio vakarą dingo garsus šokėjas Vykintas Širmas. Penktadienį patvirtinta, kad negyvo 28-erių vyro kūnas rastas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).

REKLAMA

Tai BNS penktadienį patvirtino Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė.

Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad komisariatą apie rastus V. Širmo palaikus informavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) Tarptautinių ryšių valdyba.

„Minėtas ieškomas asmuo buvo rastas negyvas ir daugiau detalių ar aplinkybių policijos pareigūnai negavo“, – sakė L. Banienė, negalėjusi įvardyti, kur būtent ir kada rasti palaikai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nu
Nu
2025-08-15 17:28
O kam slėpti emocijas?
Atsakyti
Šiandien Jadzė
Šiandien Jadzė
2025-08-15 17:47
Palaidojo savo Alfonsuką Balbieriškyje, Kur TV3 , Gal vieną kartą baikit rašyti apie kažkokius tai nežinomus gėjus. Atrodote rimta žiniasklaida
Atsakyti
Apšvieskit prašau
Apšvieskit prašau
2025-08-15 18:10
Kas tas Mejeris ? Žinau vieną Latvijos rinktinės krepšininką Mejerį, bet tas dabar Ispanijoje su savo komanda treniruojasi. O šitas mejeris kas ? sportininkas, ekonomistas, aktorius ... ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų