Trumpas pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad jis yra pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai, jog priverstų ją sudaryti taikos susitarimą.
Jis tokias pastabas žurnalistams išsakė sekmadienį prieš lipdamas į sraigtasparnį ant Baltųjų rūmų vejos, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Paklaustas, ar jis yra pasirengęs pereiti prie antrojo sankcijų Rusijai etapo ir nubausti prezidentą Vladimirą Putiną, D. Trumpas atsakė: „Taip.“
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad saugumo garantijų Ukrainai klausimas bus išspręstas ir kad Jungtinės Valstijos suteiks pagalbą.
„Nesu sužavėtas“: Trumpas po Rusijos smūgių Ukrainai ruošiasi pokalbiui su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausios masinės Rusijos atakos Ukrainoje yra nepatenkintas.
Rusija sekmadienio naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus.
Per ataką žuvo keturi žmonės ir užsidegė Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive.
„Nesu patenkintas. Nesidžiaugiu visa šia situacija“, – žurnalistams sakė JAV prezidentas, paklaustas apie Rusijos sekmadienį surengtą ataką ir pridūrė: „Nesu sužavėtas tuo, kas ten vyksta.“
Kalbėsis su Putinu ir Europos lyderiais
Jis taip pat patvirtino žurnalistams, kad „labai greitai“ kalbėsis su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patikslinęs, kad tai įvyks „per artimiausias kelias dienas“.
Be to, pasak D.Trumpo, savaitės pradžioje Baltuosius rūmus aplankys kai kurie Europos lyderiai, su kuriais jis aptars karą Ukrainoje.
Pasirengęs įvesti naujas sankcijas
Anksčiau sekmadienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, kad yra pasirengęs įgyvendinti naujas sankcijas Maskvai.
Kalbėdamas prie Baltųjų rūmų, jis atsakė „taip, esu“, kai buvo paklaustas, ar yra pasirengęs įvesti daugiau sankcijų Rusijai.
Tačiau išsamesnės informacijos D. Trumpas nepateikė.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad pasikliauja ryžtingu JAV atsaku į naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą.