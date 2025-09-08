Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. „Nesu sužavėtas“: Trumpas po Rusijos smūgių Ukrainai ruošiasi pokalbiui su Putinu

2025-09-08 07:15
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-08 07:15

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausios masinės Rusijos atakos Ukrainoje yra nepatenkintas.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
11

Jis taip pat patvirtino žurnalistams, kad „labai greitai" kalbėsis su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patikslinęs, kad tai įvyks „per artimiausias kelias dienas".

11

Jis taip pat patvirtino žurnalistams, kad „labai greitai“ kalbėsis su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patikslinęs, kad tai įvyks „per artimiausias kelias dienas“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:15

„Nesu sužavėtas“: Trumpas po Rusijos smūgių Ukrainai ruošiasi pokalbiui su Putinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausios masinės Rusijos atakos Ukrainoje yra nepatenkintas.

Rusija sekmadienio naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus.

Per ataką žuvo keturi žmonės ir užsidegė Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive.

„Nesu patenkintas. Nesidžiaugiu visa šia situacija“, – žurnalistams sakė JAV prezidentas, paklaustas apie Rusijos sekmadienį surengtą ataką ir pridūrė: „Nesu sužavėtas tuo, kas ten vyksta.“

Kalbėsis su Putinu ir Europos lyderiais

Jis taip pat patvirtino žurnalistams, kad „labai greitai“ kalbėsis su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patikslinęs, kad tai įvyks „per artimiausias kelias dienas“.

Be to, pasak D.Trumpo, savaitės pradžioje Baltuosius rūmus aplankys kai kurie Europos lyderiai, su kuriais jis aptars karą Ukrainoje.

Pasirengęs įvesti naujas sankcijas

Anksčiau sekmadienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, kad yra pasirengęs įgyvendinti naujas sankcijas Maskvai.

Kalbėdamas prie Baltųjų rūmų, jis atsakė „taip, esu“, kai buvo paklaustas, ar yra pasirengęs įvesti daugiau sankcijų Rusijai.

Tačiau išsamesnės informacijos D. Trumpas nepateikė. 

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad pasikliauja ryžtingu JAV atsaku į naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:20

Trumpas pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad jis yra pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai, jog priverstų ją sudaryti taikos susitarimą.

Jis tokias pastabas žurnalistams išsakė sekmadienį prieš lipdamas į sraigtasparnį ant Baltųjų rūmų vejos, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

Paklaustas, ar jis yra pasirengęs pereiti prie antrojo sankcijų Rusijai etapo ir nubausti prezidentą Vladimirą Putiną, D. Trumpas atsakė: „Taip.“

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad saugumo garantijų Ukrainai klausimas bus išspręstas ir kad Jungtinės Valstijos suteiks pagalbą.

Skaityti daugiau

Dainius
Dainius
2025-09-08 07:31
Trumpas siūs dovaną Putinui lagaminėlį...Vova apsidziaugs..galvos pašiksiu kaip visada normaliaimir duosiu apsaūgai išnešt--atsisėgs briūkas pritūps atsidarys--o ten atominė bomba mini...neliks nei vovos nei kremliaus
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-09-08 07:41
Vokiečiai jaū senai dar praetam amžiuje suprato-geras rūūūsas-negyvas..ir ramus ir geras..niekam nepavojingas
Atsakyti
:)))
:)))
2025-09-08 07:31
Kiek galima kartoti tą patį per tą patį. Neryžtingas, melagis ir bailys arba agentas krasnovas vykdantis zadanijas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
