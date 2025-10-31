Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Nerami naktis Sumų srityje: miestą sudrebino sprogimų virtinė

2025-10-31 07:01
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-10-31 07:01
2025-10-31 07:01

Rusijos pajėgos smogė Sumų sričiai: mieste nugriaudėjo galingi sprogimai, apgadinti gyvenamieji namai, yra sužeistųjų. Spalio 30 d. Rusijos okupantai surengė virtinę atakų prieš civilinę infrastruktūrą. Mieste užfiksuota apie 10 smūgių, o vietos valdžia praneša apie sužeistuosius ir apgadintus gyvenamuosius pastatus.

Nerami naktis Sumų srityje: miestą sudrebino sprogimų virtinė (nuotr. Telegram)
27

Rusijos pajėgos smogė Sumų sričiai: mieste nugriaudėjo galingi sprogimai, apgadinti gyvenamieji namai, yra sužeistųjų. Spalio 30 d. Rusijos okupantai surengė virtinę atakų prieš civilinę infrastruktūrą. Mieste užfiksuota apie 10 smūgių, o vietos valdžia praneša apie sužeistuosius ir apgadintus gyvenamuosius pastatus.

Karas Ukrainoje
07:01

Nerami naktis Sumų srityje: miestą sudrebino sprogimų virtinė

Rusijos pajėgos smogė Sumų sričiai: mieste nugriaudėjo galingi sprogimai, apgadinti gyvenamieji namai, yra sužeistųjų. Spalio 30 d. Rusijos okupantai surengė virtinę atakų prieš civilinę infrastruktūrą. Mieste užfiksuota apie 10 smūgių, o vietos valdžia praneša apie sužeistuosius ir apgadintus gyvenamuosius pastatus.

Ketvirtadienį, spalio 30 d., Rusijos okupantai sudavė mažiausiai 5 smūgius civilinei infrastruktūrai Kovpakovskio rajone Sumų srityje, pranešė laikinai einantis mero pareigas Artiomas Kobzaras savo „Telegram“ kanale.

Maža to, Sumų karinės administracijos vadovas Sergejus Krivošenko pranešė, kad apgadintame dviejų aukštų gyvenamajame name, preliminariais duomenimis, nukentėjo 4 žmonės.

„Iš viso priešas sudavė apie 10 smūgių miestui. Visos atitinkamos tarnybos dirba jų vietose“, – pridūrė jis.

Patvirtinti smūgiai į devynių aukštų pastatą ir dviejų aukštų gyvenamąjį namą skirtingose ​​miesto vietose. 

„Įvykio vietoje medicinos pagalba suteikta dviem daugiabutyje sužeistiems žmonėms – paauglei mergaitei ir pagyvenusiai moteriai“, – sakė Sumų regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.

07:20

„Kyla baimė“: Rusijos puolimas Pokrovske parodė, kokioje padėtyje atsidūrė Ukraina

Rusijos puolimas prie strategiškai svarbaus Pokrovsko miesto atskleidė skaudžią Ukrainos problemą – vis labiau juntamą karių trūkumą. JAV analitinis centras „Atlantic Council“ perspėja, kad po daugiau nei trejų metų karo Kyjivas gali priartėti prie ribos, kai nebeturės pakankamai pajėgų išlaikyti fronto.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę tiesiogiai apibūdino padėtį Pokrovsko kryptimi: „Ukrainos kariai Pokrovsko fronte kol kas nusileidžia Rusijos kariuomenei skaičiumi 8 prieš 1.“

Andrius tapinas
Andrius tapinas
2025-10-31 07:15
Rusofaszistai augina putlerjugenda
Atsakyti
Stiprybės ukrainiečiams
Stiprybės ukrainiečiams
2025-10-31 07:17
Pagarba Zelenskiui.
Pagarba Olenai Zelenskai.
Pagarba Nausėdai.
Pagarba patriarchui Landsbergiui.
Šlovė Ukrainai.
Slava Ukraini.
Herojam slava.
Atsakyti
kėdainiai
kėdainiai
2025-10-31 07:37
Na ką bičiuliai, sužinojome, kad kolaborantų niekas nekenčia: sena pirdylka Tatiana Montian pripažinta extremiste ir Ukrainoje, ir kacapijoje. Ji laižė pucino rudę 10 metų, bet vienas trumpas ''putin chuilo'' klipas užbaigė jos karjerą.
Tuo tarpu senas pirdyla trampas įsakė pradėti branduolinių ginklų testus. Pucinas iškart prikrovė in pampersą ir pasakė peskovui, kad mes visai branduolinių ginklų netestuojame, tai buvo pokštas.
Slava Ukraini, gero Helovyno!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
