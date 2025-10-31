„Kyla baimė“: Rusijos puolimas Pokrovske parodė, kokioje padėtyje atsidūrė Ukraina
Rusijos puolimas prie strategiškai svarbaus Pokrovsko miesto atskleidė skaudžią Ukrainos problemą – vis labiau juntamą karių trūkumą. JAV analitinis centras „Atlantic Council“ perspėja, kad po daugiau nei trejų metų karo Kyjivas gali priartėti prie ribos, kai nebeturės pakankamai pajėgų išlaikyti fronto.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę tiesiogiai apibūdino padėtį Pokrovsko kryptimi: „Ukrainos kariai Pokrovsko fronte kol kas nusileidžia Rusijos kariuomenei skaičiumi 8 prieš 1.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Pagarba Olenai Zelenskai.
Pagarba Nausėdai.
Pagarba patriarchui Landsbergiui.
Šlovė Ukrainai.
Slava Ukraini.
Herojam slava.
Tuo tarpu senas pirdyla trampas įsakė pradėti branduolinių ginklų testus. Pucinas iškart prikrovė in pampersą ir pasakė peskovui, kad mes visai branduolinių ginklų netestuojame, tai buvo pokštas.
Slava Ukraini, gero Helovyno!
Nerami naktis Sumų srityje: miestą sudrebino sprogimų virtinė
Rusijos pajėgos smogė Sumų sričiai: mieste nugriaudėjo galingi sprogimai, apgadinti gyvenamieji namai, yra sužeistųjų. Spalio 30 d. Rusijos okupantai surengė virtinę atakų prieš civilinę infrastruktūrą. Mieste užfiksuota apie 10 smūgių, o vietos valdžia praneša apie sužeistuosius ir apgadintus gyvenamuosius pastatus.
Ketvirtadienį, spalio 30 d., Rusijos okupantai sudavė mažiausiai 5 smūgius civilinei infrastruktūrai Kovpakovskio rajone Sumų srityje, pranešė laikinai einantis mero pareigas Artiomas Kobzaras savo „Telegram“ kanale.
Maža to, Sumų karinės administracijos vadovas Sergejus Krivošenko pranešė, kad apgadintame dviejų aukštų gyvenamajame name, preliminariais duomenimis, nukentėjo 4 žmonės.
„Iš viso priešas sudavė apie 10 smūgių miestui. Visos atitinkamos tarnybos dirba jų vietose“, – pridūrė jis.
Patvirtinti smūgiai į devynių aukštų pastatą ir dviejų aukštų gyvenamąjį namą skirtingose miesto vietose.
„Įvykio vietoje medicinos pagalba suteikta dviem daugiabutyje sužeistiems žmonėms – paauglei mergaitei ir pagyvenusiai moteriai“, – sakė Sumų regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.