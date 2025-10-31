Ukraina skelbia: štai kiek kartų smogė rusų naftos objektams

Jis pridūrė, kad Ukraina planuoja tęsti tokias operacijas, siekdama sumažinti Rusijos galimybes finansuoti daugiau kaip trejus metus trunkančią plataus masto invaziją.
„Nuo metų pradžios buvo surengta beveik 160 sėkmingų smūgių prieš naftos gavybos ir perdirbimo objektus“, – sakė Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas.
Anksčiau šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis Vakarų vyriausybių žvalgybos duomenimis, nurodė, kad ukrainiečių tolimojo nuotolio smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms šioje srityje sumažino Maskvos pajėgumus 20 procentų.
Pasak V. Zelenskio, daugiau kaip 90 proc. šių giluminių smūgių Rusijos teritorijoje buvo suduota Ukrainoje pagamintais tolimojo nuotolio ginklais. Jis teigė, kad Ukrainai reikia papildomos užsienio finansinės pagalbos, kad galėtų jų pagaminti daugiau.
Naftos eksportas atlieka svarbų vaidmenį Rusijai finansuojant savo invaziją į Ukrainą. Kol Ukrainos ginklai taikosi į naftos perdirbimo gamyklas, naujomis JAV ir Europos Sąjungos sankcijomis siekiama sumažinti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų eksporto.
Nepaisant atnaujintų JAV vadovaujamų taikos pastangų, beveik ketverius metus trunkantis karas nerodo jokių pabaigos ženklų.
Kremliui nerodant noro siekti kompromiso, JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Šios sankcijos turėtų įsigalioti lapkričio 21 dieną, o V. Zelenskis sako, kad D. Trumpas „tikriausiai panaudos tai kaip spaudimo ar dialogo su rusais priemonę“.
Kinija ir Indija yra didžiausios Rusijos naftos pirkėjos. Ukrainos prezidentas sakė, kad Indija „tikrai davė visus ženklus, kad sumažins energijos išteklių importą“ iš Rusijos.
