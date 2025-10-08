Geria vandenį iš balų: ukrainiečiai užblokavo rusų tiekimo kelius Sumų srityje

Ukraina sunaikino 154 iš 183 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 154 iš 183 Rusijos per naktį paleistų dronų.
Nuo antradienio 18.30 val. rusai paleido į Ukrainą 183 „Shahed“ ir „Gerbera“ bei kitų tipų nepilotuojamus orlaivius iš Milerovo, Kursko, Briansko, Oriolo, Primorsko-Achtarsko Rusijoje bei Hvardijskės ir Čaudos laikinai okupuotame Kryme, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos. Apie 100 jų buvo „Shahed“ tipo dronai.
Pirminiais duomenimis, iki trečiadienio 9 val. oro gynybos pajėgos Ukrainos šiaurėje, pietuose, rytuose ir centrinėje dalyje numušė arba neutralizavo 154 dronus.
22 bepiločiai orlaiviai smogė į 11 vietų. Karinės oro pajėgos perspėjo, kad ataka tęsiasi, Ukrainos oro erdvėje yra keli priešo bepiločiai orlaiviai.
Rusijos įtakai blėstant, Putinas lankysis Vidurinėje Azijoje
Ketvirtadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Tadžikistane susitiks su Vidurinės Azijos lyderiais – tai bus tik antras toks susitikimas po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, Maskvai grumiantis su Kinija ir Europa dėl įtakos regione.
Pastaraisiais metais dėl karo Ukrainoje nusilpusios Rusijos istorinė įtaka regione išblėso. Per pirmąjį susitikimą su penkiais Vidurinės Azijos lyderiais 2022 m. V. Putinas sulaukė Tadžikistano prezidento kaltinimų, kad Maskva ignoruoja posovietines valstybes ir jų negerbia.
Kinija ir Europa suskubo užpildyti susidariusį įtakos vakuumą. Šiais metais jos surengė aukšto lygio susitikimus Vidurinėje Azijoje ir tikisi išplėsti prieigą prie didžiulių regiono gamtos išteklių.
Tikimasi, kad V. Putinas trečiadienį atvyks į Tadžikistaną. Ketvirtadienį susitikime Tadžikistano sostinėje Dušanbėje turi dalyvauti Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir Turkmėnistano lyderiai.
Vidurinės Azijos šalys pasinaudos aukščiausiojo lygio susitikimu, kad „išdėstytų savo poziciją“, kurtų pasitikėjimą su Rusija ir plėtotų prekybos ryšius, pranešė Kazachstano užsienio reikalų ministerija.
Rusija teigė, kad tikisi „reikšmingų ir įdomių pokalbių rezultatų“.
Nori būti gerbiamos
Visos penkios Vidurinės Azijos valstybės palaiko glaudžius kultūrinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Regione gyvena milijonai rusakalbių, milijonai migrantų iš Vidurinės Azijos dirba kai kuriose darbo jėgos stokojančiose Rusijos pramonės šakose. Rusija ketina statyti pirmąją atominę elektrinę Kazachstane ir iš esmės palaiko draugiškus santykius su kaimynėmis.
Tačiau po daugiau nei šimtmečio Rusijos dominavimo penkios Vidurinės Azijos respublikos prekybos ir saugumo srityse vis dažniau žvalgosi ne į Maskvą, jų buvusią imperinę valdovę, o kitur. Jos perka ginklus iš Kinijos ir Turkijos, o Europos Sąjunga po balandžio mėnesį įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo paskelbė apie 14 mlrd. dolerių vertės investicijas regione. Kaimynė Kinija ten jau įsitvirtino per savo „Diržo ir kelio“ iniciatyvą – milžinišką infrastruktūros projektą, kuriuo siekiama paskatinti Pekino prekybą su pasauliu.
Rusija tvirtina nesivaržanti su Pekinu dėl įtakos Vidurinėje Azijoje, tačiau, pasak analitikų, konkurenciją su kitomis galybėmis, įskaitant Europą, sunku ignoruoti. Dar reikia pamatyti, ar Rusija sugebės išlaikyti savo pozicijas regione, jau nekalbant apie jų plėtrą.
Per pastarąjį Vidurinės Azijos ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą 2022 m. spalį Tadžikistano lyderis Emomali Rachmonas septynių minučių tiradoje, privertusioje V. Putiną susiraukti, pareikalavo, kad Rusija parodytų „pagarbą“.
„Esame mažos tautos, ne 100 mln. ar 200 mln. žmonių (...) Bet mes turime istoriją, kultūrą. Norime būti gerbiami“, – sakė jis.
V. Putinas reagavo pareiškęs, kad „iš esmės sutinka“ su tuo ir paragino sutelkti dėmesį į „konkrečius klausimus“.
Okupantai Ukrainoje atakavo šiluminę elektrinę
Rusija naktį atakavo šiluminę elektrinę, sužeisti du energetikai, pranešė Ukrainos energetikos korporacija DTEK, rašo „RBC-Ukraine“.
Priduriama, kad jiems buvo operatyviai suteikta visa reikalinga pagalba.
Elektrinės įranga buvo smarkiai apgadinta. Vyksta darbai, siekiant pašalinti padarinius.
Iš viso nuo plataus masto invazijos pradžios šiluminės elektrinės buvo apšaudytos daugiau nei 200 kartų.
Kai ideologija nebeveikia: už tarnybą Rusijos kariuomenėje – rekordines premijos
Rusijos regionuose ženkliai didinama pinigų suma, kurią mokės karo tarnybos naujokams, nes, kaip anot analitikų, „ideologinės“ verbavimo kampanijos nebepakanka motyvuoti žmones kovoti Ukrainoje, praneša CNN.
Kaip pažymi leidinys, pastarosiomis dienomis keletas regionų paskelbė, kad ketina net keturis kartus padidinti įstojimo į savanorius premijas, siekdami padidinti karių skaičių.
Rusija praėjusią parą kare prieš Ukrainą neteko 1 010 karių ir vienos oro gynybos sistemos
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 8 d. Rusijos pajėgos savo kare prieš Ukrainą neteko maždaug 1 118 370 karių, įskaitant dar 1 010 kariškių, kurie buvo prarasti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 240 tankų (+2), 23 324 šarvuotųjų kovos mašinų (+5), 33 519 artilerijos sistemų (+26), 1 517 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 225 oro gynybos sistemų (+1), 427 lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 67 965 bepiločių orlaivių (+401), 3 841 kruizinės raketos, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 63 650 automobilių (+75) ir 3 973 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Gimtadienį šventęs Putinas patvirtino, kad ir toliau siekia savo karo tikslų Ukrainoje
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį per susitikimą su kariniais vadovais dar kartą patvirtino, kad ir toliau siekia savo karo tikslų Ukrainoje, sakė jiems, kad Ukrainos smūgiai toli Rusijoje „nepadės“ Kyjivui.
V. Putinas teigė, kad šiomis kontratakomis Kyjivas mėgina sudaryti sėkmės įspūdį savo Vakarų rėmėjams, nors fronto linijoje Ukrainos pajėgos yra priverstos trauktis.
Valstybinė televizija taip pat parodė eilutę vilkintį Rusijos prezidentą, švenčiantį savo 73-ąjį gimtadienį su uniformuotais vadais per banketą.
Po neseniai įvykdytų Ukrainos raketų ir dronų smūgių V. Putinas pabrėžė būtinybę užtikrinti Rusijos piliečių saugumą ir apsaugoti strateginius taikinius bei civilinę infrastruktūrą, įskaitant energetikos objektus. „Tai mūsų užduotis“, – sakė jis.
Invaziją atremianti Ukraina rengia smūgius į Rusijos degalų saugyklas ir naftos perdirbimo gamyklas. Šios atakos padaro žalos, bet ne tokios didelės lyginant su Ukrainos patiriamu sunaikinimu ir žuvusiųjų skaičiumi per daugiau nei trejus su puse metų trunkančią Rusijos invaziją.
V. Putinas teigė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos išlaiko strateginę iniciatyvą ir šiemet užėmė 4900 kvadratinių kilometrų teritorijos bei 212 kaimų.
Šių skaičių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
„Mūsų bendra užduotis nesikeičia: turime garantuoti, kad būtų pasiekti visi kariuomenei iškelti tikslai“, – sakė jis.
Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas teigė, kad dabar Rusijos prioritetas yra pulti Ukrainos raketų ir dronų gamybos vietas, kalbėjo apie Rusijos kariuomenės pasistūmėjimą Donecke, Zaporižioje ir Dnipropetrovske.
Rusijos pajėgoms apšaudžius Chersono centrą sužeisti trys žmonės
Spalio 7 d. vakarą okupantai rusai apšaudė Chersono Centrinį rajoną ir sužeidė tris žmones, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Chersono srities karinė administracija.
Apšaudymas įvyko apie 20.20 val. Iš pradžių buvo pranešta apie du sužalotus žmones – 55 m. vyrą ir 20-metę moterį, kurie patyrė sprogimo sukeltus sužeidimus ir smegenų sukrėtimus. Abiem nukentėjusiesiems buvo suteikta medicininė pagalba, jie toliau gydysis ambulatoriškai.
Vėliau administracija informavo apie trečią nukentėjusį asmenį – 23 m. vyrą, kuris patyrė sprogimo sukeltus sužalojimus, peties sąnario skeveldrinius sužeidimus ir žastikaulio lūžį. Jis buvo hospitalizuotas.
Kaip skelbta anksčiau, spalio 7 d. rytą per Rusijos smūgį Chersone žuvo vienas žmogus.
Kas iš tiesų kariauja už Rusiją? „Forbes“ įvardijo šalį, kuri netrukus aplenks Šiaurės Korėją
Rusija vis labiau pasikliauja užsieniečiais kare su Ukraina. Dėl rekordinių nuostolių Kremlius verbuoja kubiečius, šiaurės korėjiečius, afrikiečius ir migrantus iš Centrinės Azijos.
Tai, kas prasidėjo kaip regioninis įsiveržimas, virto daugianacionaline autoritarizmo kampanija prieš Ukrainą, rašo „Forbes“.
Maskvai tai yra būdas tęsti karą be vidaus pasipriešinimo, o jos sąjungininkams – galimybė įgyti kovinės patirties šiuolaikiniame kare.
Ukrainos pareigūnai teigia, kad netrukus Rusijos pusėje gali kariauti iki 25 tūkstančių kubiečių. Jie taps didžiausiu užsienio kontingentu mūšio lauke, aplenkdami net Šiaurės Korėją.
Viską lemia pinigai
Žurnalistas pažymi, kad daugeliui kubiečių dalyvavimas Rusijos kare prieš Ukrainą yra patrauklus dėl finansinės naudos. Jiems žadama mokėti apie 2 tūkst. dolerių per mėnesį.
Tuo tarpu krizę patiriančioje Kuboje vidutinis atlyginimas saloje yra apie 20 dolerių, todėl Rusijos kubiečiams pažadėti pinigai yra astronominiai.
Pranešama, kad sutartis dėl dalyvavimo kovose fronto linijoje jau pasirašė tūkstančiai žmonių. Kiti sako, kad juos apgavo – esą kvietė dirbti statybose, o išsiuntė į apkasus.
„Kubos kariai gauna ypač didelius atlyginimus. Jei jie žus, jų našlės taps turtingos. Jei jie išgyvens, jie taps turtingais herojais. Bet kuriuo atveju Kuba gauna labai reikalingus pinigus, o režimas gali prisiimti nuopelnus“, – paaiškino Aleksandras Motylis, politikos mokslų profesorius JAV Rutgerso universitete.
Be to, jo nuomone, Havana taip pat gali siekti sustiprinti savo revoliucinę reputaciją. O atviras solidarumas su Maskva gali „sukreipti Vašingtono savimeilę“. Tačiau toks žingsnis, anot jo, taip pat rodo Rusijos silpnumą.
„Karių iš tokių šalių kaip Kuba, Šiaurės Korėja, Afrika ir Centrinė Azija įtraukimas yra silpnumo, o galbūt net ir nevilties ženklas. Putinas mato, kad rusai vis mažiau pasiruošę mirti veltui, todėl jis leidžia užsieniečiams kariauti ir mirti vietoj jų“, – sako A. Motylis.
Zelenskis kaltina Rusiją naudojant bepiločius orlaivius siekiant destabilizuoti Europą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją siekiu destabilizuoti Europą, sabotažui ir trikdymui pasitelkiant bepiločius orlaivius.
Antradienio vakarą savo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis pareiškė, kad Maskva naudoja savo vadinamąjį „šešėlinį laivyną“ ne tik karui finansuoti, tanklaiviais gabendama naftą, bet ir sabotažui bei įvairioms pastangoms pakenkti stabilumui žemyne.
„Neseniai iš tanklaivių paleisti bepiločiai orlaiviai yra vienas iš tokių pavyzdžių“, – pažymėjo jis, remdamasis Ukrainos užsienio tarnybų žvalgybos duomenimis.
Oficiali informacija apie kai kuriose šalyse, įskaitant Daniją ir Vokietiją, neseniai pastebėtų bepiločių orlaivių kilmę kol kas nepatvirtinta. Rusija bet kokį vaidmenį neigia.
Rusijos nacionalinio saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas užsiminė, kad Ukrainos pajėgos esą pačios gali provokuojamai naudoti tokius bepiločius orlaivius, jog įtrauktų Europą į karą su Rusija. Ukraina taip pat gamina tolimojo nuotolio bepiločius.
„Turima informacija dalijamės su savo partneriais, ir yra labai svarbu, kad jie Rusijai atsakytų realiais veiksmais“, – nurodė V. Zelenskis ir kartu pridūrė, kad tiek viešai, tiek už uždarų durų vyks tolesni susitikimai ir derybos. Jis daugiau detalių nepateikė.
„Rusai turi žinoti, kad jokie jų destruktyvūs veiksmai, visi jų niekšiški poelgiai, neliks be pasaulio atsako“, – sakė jis.
Ukraina su Vakarų karine pagalba jau daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo Rusijos invazijos.
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Geria vandenį iš balų: ukrainiečiai užblokavo rusų tiekimo kelius Sumų srityje
Sumų srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos, naudodamos dronus, užblokavo Rusijos pajėgų antžemines ryšių linijas ir tiekimo kelius, įskaitant vandens tiekimą. Apie tai rašoma naujausioje JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.
Pranešime nurodoma, kad okupantai Sumų srityje tęsė puolamąsias operacijas, bet nepasistūmėjo į priekį.
Analitikai taip pat pažymėjo, kad po Ukrainos dronų smūgio užblokuoti Rusijos tiekimo keliai, o dėl Šiaurės karinių pajėgų grupė, kuri laikosi pozicijų Junakivkoje, jau 8 dienas negauna vandens, todėl rusai priversti gerti lietaus vandenį, įskaitant ir iš balų.
Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad karo veiksmams Junakivkos rajone koordinuoja karininkai be kovinės patirties. Pažymima, kad jie įsikūrę štabuose, esančiuose 20 km nuo fronto linijos ir atsisako išvežti sužeistuosius ir žuvusiuosius.
Be to, okupantai tęsia puolimą šiaurinėje Charkivo srities dalyje ir Velykij Burluko kryptimi, bet nepavyko pasistūmėti į priekį.
ISW ataskaitoje taip pat nurodoma, kad Kupjansko kryptimi rusų kariai toliau naudoja sabotažo ir žvalgybos grupes, o persikelti per Oskilio upę naudoja virves ir pripučiamus laivus.