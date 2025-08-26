Derybų užkulisiuose sprendėsi daugiau nei taika: štai ką JAV pasiūlė Rusijai, kad priverstų ją nutraukti karą

Rusijos vyriausybė paragino prezidentą Vladimirą Putiną atsisakyti toliau dalyvauti Europos konvencijoje prieš kankinimą, sakoma pirmadienį vienoje oficialioje interneto svetainėje paskelbtoje rezoliucijoje.
Apie tai pranešė naujienų agentūra „Meduza“.
Rezoliucijoje, kurią pasirašė Ministras Pirmininkas Michailas Mišustinas, Rusija raginama pasitraukti iš konvencijos ir jos papildomų protokolų.
1987 m. Europos Tarybos valstybės narės priėmė Europos konvenciją dėl kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo prevencijos. Rusija ją ratifikavo 1998 m., praėjus dvejiems metams po to, kai įstojo į Europos Tarybą.
2022 m. Ukrainoje pradėjusi plataus masto invaziją, Rusija pradėjo trauktis iš įvairių tarptautinių organizacijų, konvencijų ir programų. Rusija ne tik pasitraukė iš Europos Tarybos, bet ir nustojo būti Europos žmogaus teisių konvencijos šalimi ir pradėjo atsisakyti vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus.
Praėjusią parą per Rusijos smūgius Donecko srityje žuvo civilis, dar šeši buvo sužeisti
Rugpjūčio 25 d. Rusijos pajėgos Ukrainos Donecko srityje pražudė vieną civilį, o dar šešis sužeidė, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė šio regiono valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
Pasak jo, vienas žmogus žuvo Jampilio mieste, o dar šeši patyrė sužalojimų visame regione.
Skaičiuojama, kad dėl Rusijos agresijos Donecko srityje iš viso žuvo 3 434 žmonės, o dar 7 886 buvo sužeisti. Į šiuos skaičius neįtraukti duomenys iš Mariupolio ir Volnovachos.
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 890 karių
Nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 26 d. Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko maždaug 1 077 830 karių, įskaitant dar 890 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos pajėgos neteko 11 134 tankų (+4), 23 178 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 31 979 artilerijos sistemų (+33), 1 472 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 211 oro gynybos sistemų, 422 lėktuvų, 340 sraigtasparnių, 53 442 bepiločių orlaivių (+95), 3 598 kruizinių raketų, 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 59 769 automobilių (+97) ir 3 950 specialiosios technikos vienetų (+2).
Trumpas: „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos, noriu, kad baigtųsi karas“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas akcentuoja, kad saugumo garantijos Ukrainai karo veiksmų nutraukimo atveju pirmiausia bus Europos atsakomybė, tačiau tam tikru mastu dalyvaus ir Jungtinės Valstijos. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, JAV vadovas tai pareiškė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
Putinas meistriškai vedžioja Baltuosius rūmus už nosies: taikos pažadai slepia Kremliaus tikslus
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as interviu yra išvardijęs kelias „nuolaidas“, kurios, jo teigimu, liudija apie rimtus Kremliaus ketinimus nutraukti karą Ukrainoje. Tačiau šios „nuolaidos“, kaip jas supranta J. Vance‘as, labiau primena miražą, skirtą suklaidinti Baltuosius rūmus, o ne tikrą kompromisą, rašo „The Telegraph“.
Pasak JAV viceprezidento, Vladimiras Putinas tikina nebeturįs maksimalistinių planų nuversti Ukrainos vyriausybę ir pakeisti ją Maskvai palankesne administracija.
Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“
Rugpjūčio 25 d. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio surengė derybas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei Europos diplomatais. Apie tai pranešė JAV Valstybės departamentas, rašo „Unian“.
A. Sybiha pakomentavo pokalbį savo paskyroje „X“.
„Dalyvavau svarbiame JAV surengtame susitikime, skirtame taikos ir saugumo garantijų Ukrainai klausimams. Esu dėkingas valstybės sekretoriui Rubio už jo pastangas ir prezidentui Trumpui už jo taikdarišką lyderystę“, – rašė jis.
Kaip toliau klostysis karas Ukrainoje? Įvardijo 4 scenarijus
„Bild“ vyriausiasis redaktorius Paulas Ronzheimeris mano, kad Donaldas Trumpas vargu ar galės užbaigti karą Ukrainoje, nes Vladimiras Putinas iki šiol nėra sutikęs su nė viena JAV prezidento iniciatyva. Po dviejų viršūnių susitikimų dėl Ukrainos, vykusių Aliaskoje ir Vašingtone, ėmė ryškėti keturi galimi įvykių scenarijai.
Jo nuomone, pirmasis scenarijus yra tas, kad karas tęsis, nes tokią prielaidą daro ir patys ukrainiečiai. P. Ronzheimeris pabrėžia, kad šis scenarijus šiuo metu atrodo labiausiai tikėtinas: „Apie tai kalba tiek Ukrainos, tiek Europos vyriausybių pareigūnai.“
Antrasis scenarijus – JAV prezidentas D. Trumpas siekia taikos Ukrainoje. Tačiau vyriausiasis redaktorius šį variantą įvertino kaip labai mažai tikėtiną, nes Rusijos prezidentas V. Putinas iki šiol nesutiko su nė viena D. Trumpo iniciatyva. Rusija reikalauja, kad visas Donbasas atitektų jai.
„Dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybinių įtvirtinimų Rusijos pergalė Donbase įmanoma tik po 3–4 metų kovų su didžiausiais nuostoliais“, – teigia žurnalistas ir priduria, kad tik tuo atveju, jei D. Trumpas sugebėtų susitarti dėl kompromiso, pavyzdžiui, dėl dabartinės fronto linijos įšaldymo, taika taptų reali.
Pagal trečiąjį scenarijų D. Trumpas užgrius V. Putiną sankcijomis. „Bild“ žurnalistas svarsto, kad antrinės sankcijos iš tiesų galėtų smogti Kremliui, tačiau jos turėtų rimtų ekonominių pasekmių ir JAV.
Būtent todėl Baltieji rūmai kol kas nesiryžo jų įvesti. Vis dėlto P. Ronzheimerio šaltinis iš D. Trumpo aplinkos sakė, kad „sankcijos vis dar įmanomos, jei Putinas atsisakys derybų“.
Tačiau daugelis Europos analitikų netiki, kad D. Trumpas ketina imtis griežtų sankcijų, nes jis pernelyg dažnai jas žadėjo, bet realių veiksmų nesiėmė.
Vienas Europos diplomatas, pageidavęs likti anonimu, žurnalistui sakė: „Jei Trumpas būtų rimtai ketinęs įvesti sankcijas, jis turėjo tai padaryti ne vėliau kaip po Putino atsisakymo susitikti su Zelenskiu.“
Pagal ketvirtąjį scenarijų JAV suteikia Ukrainai naujų ginklų. Amerikiečiai galėtų tiekti Ukrainai modernią ginkluotę, jei Rusija ir toliau nesutiktų daryti nuolaidų – pavyzdžiui, tolimojo veikimo raketas, kurių finansavimą prisiimtų kitos NATO narės.
Derybų užkulisiuose sprendėsi daugiau nei taika: štai ką JAV pasiūlė Rusijai, kad priverstų ją nutraukti karą
Per šį mėnesį vykusias derybas, skirtas taikai Ukrainoje pasiekti, JAV ir Rusijos pareigūnai aptarė kelis energetikos susitarimus. Tokiu būdu buvo siekiama paskatinti Maskvą nutraukti karą Ukrainoje, o Vašingtoną – sušvelninti sankcijas, praneša „Reuters“.
Agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniais, praneša, kad pareigūnai svarstė galimybę „Exxon Mobil“ sugrąžinti į Rusijos naftos ir dujų projektą „Sakhalin-1“.
Taip pat buvo diskutuojama dėl galimybės Rusijai įsigyti amerikietiškos įrangos SGD gamybos projektams, pavyzdžiui, „Arctic LNG 2“, kuriam taikomos Vakarų sankcijos.
Derybos vyko per JAV ambasadoriaus Steve‘o Witkoffo vizitą Maskvoje rugpjūčio pradžioje, kai jis susitiko su Vladimiru Putinu ir jo investicijų pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu.
Klausimas taip pat buvo aptartas Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Šie sandoriai buvo trumpai paliesti ir rugpjūčio 15 d. viršūnių susitikime Aliaskoje.
„Baltieji rūmai iš tiesų norėjo po viršūnių susitikimo Aliaskoje paskelbti apie didelį investicinį sandorį. Taip Trumpas jaučiasi pasiekęs rezultatą“, – sakė vienas šaltinių.
„Trumpo nacionalinio saugumo komanda toliau derasi su Rusijos ir Ukrainos pareigūnais, siekdama surengti dvišalį susitikimą, kuris galėtų užbaigti karą“, – pranešė Baltųjų rūmų atstovas, komentuodamas šiuos sandorius.