Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kallas: sankcijų Iranui grąžinimas neturi būti diplomatijos pabaiga

2025-09-28 16:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 16:33

Po tarptautinių sankcijų Iranui atnaujinimo Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kala Kallas paragino tęsti pastangas taikiai sureguliuoti konfliktą. 

Kaja Kallas / BNS Foto

Po tarptautinių sankcijų Iranui atnaujinimo Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kala Kallas paragino tęsti pastangas taikiai sureguliuoti konfliktą. 

REKLAMA
0

Sankcijų grąžinimas ir branduoliniai ribojimai negali būti diplomatijos pabaiga, pareiškė ji Briuselyje. ES, anot K. Kallas, laikosi nuomonės, kad tvarus branduolinio klausimo sprendimas įmanomas tik derybomis. Ir ji pati esą ketina toliau palaikyti dialogą su visomis susijusiomis šalimis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš tai baigėsi terminas, per kurį dar mėginta išgelbėti tarptautinį branduolinį susitarimą su Iranu. 2015 m. sutartis numatė Irano branduolinės programos ribojimus, kad Teheranas negalėtų pasigaminti branduolinės bombos. Mainais buvo suderėtas sankcijų sušvelninimas. Kadangi Iranas nesilaiko savo įsipareigojimų, šaliai vėl grąžintos tarptautinės sankcijos.

Pasak K. Kallas, ir ES dabar nedelsiant pradės įgyvendinti visų anksčiau panaikintų JT ir ES sankcijų atnaujinimą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų