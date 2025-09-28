Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas skelbia apie „ryžtingą“ reakciją į JT sankcijų atnaujinimą

2025-09-28 10:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 10:21

Vėl įsigaliojus JT sankcijoms Iranui ir jo branduolinei programai, Islamo Respublika paskelbė apie „ryžtingą ir deramą“ atsaką.

TATENA ir Iranas (nuotr. SCANPIX)

Vėl įsigaliojus JT sankcijoms Iranui ir jo branduolinei programai, Islamo Respublika paskelbė apie „ryžtingą ir deramą“ atsaką.

REKLAMA
0

„Irano Islamo Respublika ryžtingai gins savo teises ir nacionalinius interesus. Į bet kokią priemonę, nukreiptą prieš žmonių interesus ir teises, bus reaguojama ryžtingai ir deramai“, – sekmadienį pareiškė Užsienio reikalų ministerija Teherane, komentuodama naktį vėl įsigaliojusias sankcijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iranas paragino tarptautinę bendruomenę priešintis JT sankcijoms. Jų reaktyvavimas yra „teisiškai nepagrįstas ir nepateisinamas“, pabrėžė ministerija. Nė viena šalis esą neturi „pripažinti šios neteisėtos situacijos“.

REKLAMA
REKLAMA

Naktį į sekmadienį baigėsi Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios aktyvuoto vadinamojo „Snapback“ mechanizmo terminas. Tai reiškia, kad vėl ėmė galioti  pagal 2015 m. branduolinį susitarimą panaikintos sankcijos Iranui.

REKLAMA

Naktį paskelbtame pareiškime minėtų trijų šalių užsienio reikalų ministrai įspėjo Iraną „atsisakyti bet kokių eskaluojančių priemonių ir vėl laikytis teisiškai privalomų savo saugumo įsipareigojimų“.

Iranui, kuris jau kovoja su aukšta infliacija ir infrastruktūros problemomis, JT sankcijos gali reikšti dar didesnius ekonominius sunkumus. Tačiau nėra aišku, ar visos šalys laikysis baudžiamųjų priemonių. Rusijos ambasadoriaus JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis iš anksto pareiškė, kad jo šalis sankcijų grąžinimą laiko „nuliniu ir niekiniu“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų