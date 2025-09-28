Iranas skelbia apie „ryžtingą“ reakciją į JT sankcijų atnaujinimą

„Irano Islamo Respublika ryžtingai gins savo teises ir nacionalinius interesus. Į bet kokią priemonę, nukreiptą prieš žmonių interesus ir teises, bus reaguojama ryžtingai ir deramai“, – sekmadienį pareiškė Užsienio reikalų ministerija Teherane, komentuodama naktį vėl įsigaliojusias sankcijas.
Iranas paragino tarptautinę bendruomenę priešintis JT sankcijoms. Jų reaktyvavimas yra „teisiškai nepagrįstas ir nepateisinamas“, pabrėžė ministerija. Nė viena šalis esą neturi „pripažinti šios neteisėtos situacijos“.
Naktį į sekmadienį baigėsi Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios aktyvuoto vadinamojo „Snapback“ mechanizmo terminas. Tai reiškia, kad vėl ėmė galioti pagal 2015 m. branduolinį susitarimą panaikintos sankcijos Iranui.
Naktį paskelbtame pareiškime minėtų trijų šalių užsienio reikalų ministrai įspėjo Iraną „atsisakyti bet kokių eskaluojančių priemonių ir vėl laikytis teisiškai privalomų savo saugumo įsipareigojimų“.
Iranui, kuris jau kovoja su aukšta infliacija ir infrastruktūros problemomis, JT sankcijos gali reikšti dar didesnius ekonominius sunkumus. Tačiau nėra aišku, ar visos šalys laikysis baudžiamųjų priemonių. Rusijos ambasadoriaus JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis iš anksto pareiškė, kad jo šalis sankcijų grąžinimą laiko „nuliniu ir niekiniu“.
