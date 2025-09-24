Kitą savaitę Seimas rinksis į nenumatytą posėdį: bus pateiktos kandidatų į KT teisėjus kandidatūros

Tokį sprendimą trečiadienį patvirtino Seimo valdyba.
„Kaip žinote, kolegos, yra pateiktos kandidatūros į Konstitucinį Teismą. Ir labai aiškiai aprašyto terminai, kad mes turime sušaukti posėdį – tai ne anksčiau kaip per 10 dienų nuo pateikimo ir ne vėliau kaip 15 (dienų – ELTA). Taip išeina, kad kita savaitė – kada buvo numatyta, kad nebus plenarinių posėdžių“, – trečiadienį Seimo valdybai teigė parlamento vadovas Juozas Olekas.
„Dabar siūlymas – kitą antradienį, rugsėjo 30 d.“ – nurodė jis.
Siūlymui dėl nenumatyto posėdžio datos pritarta bendru sutarimu.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo nauji kandidatai į KT teisėjus.
Parlamento vadovas Juozas Olekas pateikė bendražygio, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko Juliaus Sabatausko kandidatūrą.
Savo ruožtu į KT teisėjus prezidentas Gitanas Nausėda teikia Vilniaus universiteto profesoriaus Haroldo Šinkūno kandidatūrą.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo Artūro Driuko kandidatūrą į KT teisėjus siūlo LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Dėl kandidatūrų parlamentarai sprendžia slaptu balsavimu.
