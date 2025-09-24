Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kitą savaitę Seimas rinksis į nenumatytą posėdį: bus pateiktos kandidatų į KT teisėjus kandidatūros

2025-09-24 09:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:12

Kitą savaitę Seimas rinksis į nenumatytą plenarinį posėdį, kurio metu parlamentarams bus pristatytos kandidatūros į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Tokį sprendimą trečiadienį patvirtino Seimo valdyba.

„Kaip žinote, kolegos, yra pateiktos kandidatūros į Konstitucinį Teismą. Ir labai aiškiai aprašyto terminai, kad mes turime sušaukti posėdį – tai ne anksčiau kaip per 10 dienų nuo pateikimo ir ne vėliau kaip 15 (dienų – ELTA). Taip išeina, kad kita savaitė – kada buvo numatyta, kad nebus plenarinių posėdžių“, – trečiadienį Seimo valdybai teigė parlamento vadovas Juozas Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar siūlymas – kitą antradienį, rugsėjo 30 d.“ – nurodė jis.

Siūlymui dėl nenumatyto posėdžio datos pritarta bendru sutarimu.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo nauji kandidatai į KT teisėjus.

Parlamento vadovas Juozas Olekas pateikė bendražygio, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko Juliaus Sabatausko kandidatūrą.

Savo ruožtu į KT teisėjus prezidentas Gitanas Nausėda teikia Vilniaus universiteto profesoriaus Haroldo Šinkūno kandidatūrą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo Artūro Driuko kandidatūrą į KT teisėjus siūlo LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.

KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Dėl kandidatūrų parlamentarai sprendžia slaptu balsavimu.

